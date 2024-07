PAT * TRENTINO – TURISTA AGGREDITO DA ORSO: «FERITE, OPERAZIONE SUTURA SU 43ENNE CONCLUSA POSITIVAMENTE» (VIDEOINTERVISTA ASSESSORE FAILONI)

17.52 - martedì 16 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Turista francese aggredito da orso: operazione di sutura delle ferite conclusa positivamente. In relazione all’aggressione da parte dell’orso di questa mattina, avvenuta in località Narancolo, nel comune di Dro, la Provincia autonoma di Trento comunica che l’operazione di sutura delle ferite riportate dalla persona coinvolta, un cittadino francese quarantatreenne mai stato in pericolo di vita, si è conclusa positivamente.

Per il turista, che sarà dimesso nei prossimi giorni dall’Ospedale Santa Chiara di Trento, è stata disposta una prognosi di venti giorni. L’uomo è rimasto sempre cosciente e ha chiamato autonomamente i soccorsi che in pochi minuti sono intervenuti e lo hanno elitrasportato all’ospedale Santa Chiara, dove è stato immediatamente sottoposto alle cure dei sanitari.

La Provincia si è attivata tempestivamente per gestire la situazione e ha rafforzato il presidio informativo e del personale in zona per ricostruire gli spostamenti dell’animale. Sul posto infatti, da tutto il giorno, procedono le attività accertative e le indagini dei forestali e degli addetti della protezione civile che stanno effettuando i vari campionamenti biologici.

Con la collaborazione dei laboratori della Fondazione Mach sarà poi possibile nel breve termine stabilire la classificazione genetica e l’identificazione dell’orso.