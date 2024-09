PAT * TRASPORTI PUBBLICI – TRENTINO: «DUE SCIOPERI PER DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 SETTEMBRE»

11.43 - venerdì 6 settembre 2024

È stato indetto per lunedì 9 settembre 2024 uno sciopero del personale di Trentino trasporti. Il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino trasporti S.p.A. garantiranno il servizio nelle seguenti fasce orarie della stessa giornata: da inizio servizio fino alle ore 8.30 e dalle ore 16.00 fino a fine servizio. Le corse iniziate prima delle ore 8.30 e non ancora ultimate verranno effettuate con le seguenti modalità: per il servizio urbano e la funivia Trento-Sardagna è prevista la prosecuzione fino al capolinea; per il servizio extraurbano – per tutte le corse dirette che non prevedono il “cambio autobus” come indicato nel libretto orario – e per le ferrovie Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano è prevista la prosecuzione fino al completamento della corsa. Il servizio riprenderà regolarmente con le corse in partenza dopo le ore 16:00.

L’ultimo sciopero di pari durata indetto dalle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, ha avuto una percentuale di adesione pari al 37,51% del personale di Trentino Trasporti S.p.A.

Coinvolte invece domenica 8 settembre le linee ferroviarie nazionali, per uno sciopero del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni dalle ore 3.00 di domenica 8 alle ore 2.00 di lunedì 9 settembre 2024.

Quest’ultima agitazione sindacale potrebbe comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Per informazioni su collegamenti e servizi è possibile consultare l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, il sito trenitaliatper.it, o rivolgersi al numero verde gratuito 800 8920 21, oltre che alle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.