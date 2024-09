PAT * TRASPORTI PUBBLICI: «ABBONAMENTI PER STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI, LA TARIFFA È DI 20 EURO»

08.08 - sabato 7 settembre 2024

Abbonamenti ai trasporti pubblici per studenti delle scuole superiori.La Provincia di Trento invita le famiglie degli studenti delle scuole superiori e dei centri di formazione professionale a provvedere per tempo al pagamento.

Con l’avvicinarsi dell’inizio delle lezioni previsto per lunedì 9 settembre, la Provincia autonoma di Trento invita le famiglie degli studenti delle scuole di secondo grado e dei centri di formazione professionale a provvedere a richiedere per tempo il titolo di viaggio. La tariffa, confermata anche per l’anno scolastico 2024/2025 è di 20 euro a studente ed è gratuita dal quarto figlio in poi.

L’abbonamento è di libera circolazione e consente quindi la possibilità di utilizzare tutti i servizi di linea, bus, urbani ed extraurbani, e treni nell’ambito provinciale con validità dal primo settembre 2024 al 31 agosto 2025. “Un servizio sempre più apprezzato dalle famiglie e dagli studenti – spiega l’assessore all’urbanistica, energia e trasporti Mattia Gottardi – pensato per promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici. Anche per quest’anno scolastico abbiamo voluto confermare il sostegno della Provincia alle Famiglie e agli studenti delle scuole superiori che potranno così spostarsi sul territorio in maniera sostenibile e ridurre i costi ambientali e sociali del trasporto privato individuale”.

Si invitano pertanto le famiglie a provvedere in tempo utile al caricamento dell’abbonamento alle biglietterie di Trentino trasporti o Trenitalia. Per i dettagli sulle modalità di pagamento e caricamento dell’abbonamento si invita a visitare il sito dove è specificata anche la modalità per ottenere l’abbonamento gratuito per il quarto figlio.