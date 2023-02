PAT * SISTEMA ROLA: « AMPLIATA AD INTERBRENNERO SPA LA CONVENZIONE GIÀ IN ESSERE CON RFI, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI »

20.20 - venerdì 24 febbraio 2023

Potenziamento del sistema Ro.La nell’Interporto di Trento, la Provincia interviene con 16,5 milioni di euro. Ampliata ad Interbrennero Spa la convenzione già in essere con R.F.I. per la realizzazione dei lavori. Interbrennero Spa sarà il soggetto attuatore dell’intervento di potenziamento del sistema Ro.La nell’area dell’Interporto di Trento Roncafor: l’accordo con R.F.I., definito nel 2021, viene esteso alla società con un provvedimento della Giunta provinciale che, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, ha approvato lo schema di atto aggiuntivo e il testo coordinato della convenzione in essere tra Provincia autonoma di Trento e la stessa R.F.I. Spa.

“Il potenziamento dell’Interporto prevedeva interventi per circa 12 milioni di euro. La convenzione che Interbrennero ha siglato con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, con la quale le viene affidato il ruolo di soggetto attuatore dell’intervento, è legata ad un contributo statale di circa 4 milioni e 300 mila euro, mentre la Provincia ha assunto già da tempo l’impegno di finanziare il resto dei lavori. L’aumento dei prezzi e le difficoltà legate al reperimento delle materie prime rendono però necessario un investimento più importante, dato che i costi raggiungeranno i 15 milioni di euro, più Iva al 10%, per complessivi 16,5 milioni, come ci ha comunicato formalmente R.F.I.”, ha spiegato l’assessore Spinelli.

La convenzione in vigore con R.F.I., dunque, necessitava di essere adeguata relativamente agli aspetti finanziari, alla modalità di erogazione dei corrispettivi, al cronoprogramma degli interventi e agli impegni dei soggetti firmatari, sia per tener conto della partecipazione di Interbrennero Spa, sia per adeguare il costo dell’intervento. Come già previsto da precedenti provvedimenti, R.F.I Spa si è impegnata a realizzare tutti gli interventi necessari a rendere maggiormente competitivo il sistema Ro.La, comprese le attività di progettazione, affidamenti, direzione e vigilanza e collaudo dei lavori, a fronte dell’impegno della Provincia autonoma di Trento di versare a R.F.I un corrispettivo pari al 100% della spesa complessivamente sostenuta da quest’ultima. Nel frattempo, a seguito dell’approvazione della domanda di contributo, Interbrennero ha stipulato con il Ministero – Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità – dapprima un’apposita convenzione per l’ottenimento del contributo statale di 4.295.530,36 euro, a fronte di una spesa complessiva di interventi da realizzare pari a 11.468.265,05 euro (Iva esclusa).

Successivamente, è stato stipulato un atto integrativo che individua la società Interbrennero Spa quale soggetto attuatore dell’intervento e si chiarisce che, sulla base del piano finanziario presentato, la società è disponibile ad attuare con mezzi diversi dal finanziamento statale gli investimenti restanti per il completamento dell’opera.Il Ministero ha quindi espresso il proprio nulla osta per integrare la convenzione in essere tra Provincia autonoma e R.F.I. con un atto aggiuntivo, per consentire ad Interbrennero di diventare, oltre che sostanzialmente, anche formalmente soggetto firmatario e attuatore dell’intervento previsto nella citata convenzione. La Provincia autonoma di Trento assumerà pertanto il ruolo di soggetto finanziatore dell’intervento per quanto riguarda la parte non coperta dal contributo concesso a Interbrennero dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre R.F.I. continuerà ad essere il soggetto realizzatore ed esecutore delle opere.