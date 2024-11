PAT * SERATE FORMATIVE PER ISTRUTTORI ALLIEVI VVF VOLONTARI DEL TRENTINO: «“RELAZIONE EDUCATIVA”, IL TEMA DEL PRIMO APPUNTAMENTO»

17.47 - sabato 9 novembre 2024

Il primo appuntamento a Rovereto con la Vicepresidente Francesca Gerosa, i vertici di Iprase e della Federazione.

Le serate formative per gli istruttori dei giovani allievi dei vigili del fuoco volontari del Trentino

Ieri sera a Rovereto presso la sede di IPRASE-Istituto provinciale per la sperimentazione e la ricerca educativa ha avuto luogo il primo incontro formativo dedicato agli istruttori dei giovani allievi dei Vigili del fuoco volontari del Trentino, alla cui organizzazione ha voluto collaborare anche la Vicepresidente e assessore all’istruzione Francesca Gerosa attraverso l’Istituto.

Insieme al Presidente della Federazione provinciale, Luigi Maturi, del Vicepresidente Corrado Asson e della Responsabile provinciale allievi Tania Seppi, alla serata hanno aderito numerosi istruttori dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari e delle Unioni Distrettuali del Trentino, che si occupano di accompagnare, nel loro percorso di crescita, i giovani “pompieri” del futuro. All’incontro era presente anche la Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento e assessore all’istruzione Francesca Gerosa, che ha sostenuto l’iniziativa e ha aperto la serata, portando i saluti di tutta la Giunta.

Per questo primo appuntamento formativo è stato scelto il tema della “relazione educativa”, con la partecipazione, in qualità di relatori esperti, del dottor Mauro Berti, già Ispettore presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni di Trento e autore di numerose pubblicazioni riferite al cyberbullismo e alla sicurezza nel web, nonchè del prof. Gabriele Baldo, psicologo e psicoterapeuta presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di Trento.

Moderati da Stefano Sandri, Ispettore del Distretto di Fiemme, i due esperti hanno affrontato temi riguardanti i giovani di oggi nel contesto in cui vivono, all’interno di una società che cambia velocemente, nel rapporto con gli adulti, con le autorità, con il rispetto delle regole, e del ruolo delle gerarchie. Particolare attenzione è stata posta anche all’impatto che hanno le moderne tecnologie digitali dell’informazione e della comunicazione sia nei rapporti dei giovani in famiglia, sia nelle relazioni tra pari.

“Incontri come questi sono importanti perché il mondo degli allievi, essendo minori, deve avere un occhio di riguardo da parte di noi adulti, ed è per questo che abbiamo voluto coinvolgere gli istruttori che hanno il compito di seguire i più giovani nel loro percorso di crescita all’interno dei diversi Corpi volontari dei Vigili del Fuoco provinciali” ha affermato il presidente Maturi.

La Vicepresidente Gerosa, nel ringraziare Iprase e il suo direttore Luciano Covi che ha dato ospitalità per la serata, e il presidente Maturi, ha invece rimarcato il proprio apprezzamento perché “il lavoro svolto dai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari trentini è fondamentale non solo nelle attività di prevenzione e sicurezza del territorio, ma in questo caso anche come realtà in grado di svolgere una fondamentale funzione educativa, con riferimento in particolare agli ambiti dell’educazione civica e alla cittadinanza, nei confronti delle giovani generazioni”.

Ai ringraziamenti del presidente Maturi per la disponibilità dell’assessorato nella collaborazione alla buona riuscita dell’incontro, la vicepresidente ha risposto così: “Siamo noi che vi dobbiamo ringraziare per l’impegno e la dedizione che mettete in ciò che fate ogni giorno, ogni mese, ogni anno a favore della comunità, dedicando tempo prezioso che togliete alle vostre famiglie e ai vostri interessi personali. Di questo vi siamo e saremo sempre riconoscenti”.

Il prossimo incontro formativo si terrà a Mezzolombardo venerdì 20 dicembre 2024.