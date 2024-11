PAT * SCUOLA: «PERSONALE DOCENTE, APPROVATO PIANO TRIENNALE PROCEDURE CONCORSUALI A TEMPO INDETERMINATO»

15.50 - venerdì 8 novembre 2024

//

Approvato anche il Bando di concorso per la prima annualità del Piano. Approvato il Piano triennale delle procedure concorsuali a tempo indeterminato per il personale docente.

Favorire la continuità didattica e la pianificazione delle carriere lavorative del personale docente, sono queste in sintesi le motivazioni che stanno alla base di due provvedimenti, adottati oggi dalla Giunta provinciale, su proposta della vicepresidente Francesca Gerosa, che riguardano l’approvazione del Piano triennale 2024-2027 delle procedure concorsuali per l’accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria a carattere statale della provincia di Trento e un bando di concorso straordinario per titoli ed esami, rivolto alla stabilizzazione di docenti abilitati e in fase di abilitazione, inseriti nelle graduatorie di istituto della PAT, in possesso di almeno un triennio di servizio di insegnamento.

“Si tratta di due provvedimenti che mi stanno particolarmente a cuore – ha commentato la vicepresidente Gerosa a margine della Giunta. – Come ho sostenuto sin dal mio insediamento ritengo fondamentale, in tema di assunzione del personale, pianificare una programmazione che preveda un orizzonte temporale più ampio della singola annualità. Con i due provvedimenti di oggi, iniziamo la programmazione dei concorsi che riguardano il personale docente; ci stiamo anche occupando delle altre categorie del personale scolastico, per la programmazione delle cui procedure concorsuali abbiamo già convocato le organizzazioni sindacali.

Contestualmente all’approvazione del Piano triennale di assunzioni, abbiamo anche approvato il primo Bando di concorso che riguarda alcune classi di concorso che sono state individuate secondo una scala di priorità, in base alla previsione del numero dei posti vacanti e disponibili e dei pensionamenti.

Il Piano triennale fa riferimento al fabbisogno assunzionale della scuola Secondaria. La copertura dei fabbisogni di docenti della scuola Primaria, per cui nel recente passato sono stati banditi due concorsi di stabilizzazione, l’ultimo nella primavera di quest’anno, rimane comunque una priorità nel medio termine per l’Amministrazione, soprattutto per ciò che concerne il posto di lingua straniera tedesco e inglese ed il posto di sostegno, ove si rilevano le maggiori criticità”.

Il Piano 2024-2027 delle procedure concorsuali per l’accesso a posti di lavoro a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria a carattere statale della provincia di Trento, si prefigge di offrire ai docenti adeguate informazioni circa le possibilità future di stabilizzazione professionale, nonché un utile orizzonte temporale in ordine alla tempistica con la quale conseguire il titolo abilitante, requisito oggi indispensabile per partecipare alle procedure concorsuali per l’assunzione in ruolo.

Il Piano riguarda la scuola secondaria di I e II grado, mentre per la scuola primaria le procedure concorsuali si faranno, indicativamente con la medesima scadenza triennale che hanno seguito le precedenti.

Il Piano è suscettibile di modifiche e variazioni in ragione delle effettive rilevazioni annuali sul fabbisogno di personale, per l’aumento o la diminuzione dei pensionamenti rispetto alle stime considerate, nonché per le possibili riduzioni dell’organico docenti dovute alla diminuzione degli studenti iscritti alla scuola secondaria, anche tenendo conto della circostanza che alcune classi potrebbero rivelarsi, in futuro, in esubero.

Il Bando di concorso straordinario per titoli ed esami per l’accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria a carattere statale della provincia di Trento riguarda, per la prima annualità, prevalentemente materie STEM e comunque classi di concorso considerate prioritarie per il numero di posti disponibili.

Potranno iscriversi al concorso i candidati che hanno prestato, tra l’anno scolastico 2016/17 e l’anno scolastico 2023/24, almeno tre anni di servizio d’insegnamento nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche statali, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso/posto per la quale si concorre.

Le classi a concorso inserite nel Bando sono: A-28 Matematica e scienze, ADMM Sostegno secondaria I grado, A-11 Discipline letterarie e latino, A-12 Discipline letterarie, A-13 Discipline letterarie, latino e greco, A-20 Fisica, A-26 Matematica, A-27 Matematica e fisica, A-34 Scienze e tecnologie chimiche, A-41 Scienze e tecnologie informatiche, A-47 Scienze matematiche applicate, A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche e ADSS Sostegno secondaria II grado.

Il Bando inserisce un’importante novità che riguarda i candidati che sono in fase di conseguimento del titolo abilitante per il posto comune o del titolo di specializzazione per il posto di sostegno. La stabilizzazione, prevista dall’art. 18 della legge provinciale di assestamento 2023, consente infatti agli stessi di iscriversi al concorso, seppur con riserva, poiché si tiene conto della recente messa a regime da parte delle Università del modello integrato di formazione e abilitazione dei docenti, previsto dal DPCM 4 agosto 2023; percorsi che molti potenziali candidati stanno attualmente frequentando. Con riferimento alle classi di concorso relative agli insegnanti tecnico pratici (ITP), le stesse non sono al momento previste nel Piano, ma vi è la volontà di procedere alla programmazione dei relativi concorsi: sono in corso infatti i raccordi con l’Università di Trento per verificare l’avvio dei percorsi abilitanti.

La prova d’esame prevista dal Bando avrà una durata massima complessiva di 40 minuti e sarà suddivisa, per un massimo di 20 minuti, in una lezione simulata preceduta da un’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e per un massimo di ulteriori 20 minuti, da interlocuzioni con il candidato, da parte della Commissione, per l’approfondimento delle tematiche emerse nella lezione e anche per l’accertamento delle competenze linguistiche possedute nella lingua Inglese di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Per il superamento della prova non è previsto un punteggio minimo, ma non saranno inclusi in graduatoria i candidati la cui prova ha conseguito un giudizio di non valutabile.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e presentata con modalità telematica, collegandosi al portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it nell’apposita area dedicata: “CONCORSI – Figura professionale: Docente della scuola a carattere provinciale”, seguendo le istruzioni per la compilazione fornite allo stesso indirizzo, entro il termine di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. L’accesso alla domanda online dovrà avvenire tramite la Carta Nazionale dei servizi (CNS) o la Carta Provinciale dei servizi (CPS) oppure tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure tramite Carta d’identità elettronica (CIE).