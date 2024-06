PAT * ROVERETO – PIAZZALE ORSI: «NESSUN RITARDO PER IL SOTTOPASSO, CONSEGNA DELL’OPERA A SETTEMBRE 2024»

10.34 - sabato 15 giugno 2024

Lavori in linea con il cronoprogramma. Collaudo e ripristino della circolazione in luglio, consegna dell’opera a settembre 2024. Piazzale Orsi a Rovereto, nessun ritardo per il sottopasso.

Nessun ritardo per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale di Piazzale Orsi a Rovereto, il cui lotto 3 sarà ultimato e aperto nel settembre 2024 come da cronoprogramma. È quanto intende precisare l’Amministrazione provinciale in riferimento ad una notizia apparsa in data odierna sui media locali.

Sempre in riferimento a quanto riportato sulla stampa, si precisa come la nuova ordinanza con la quale il Comune di Rovereto proroga la modifica della viabilità sull’area oggetto dell’opera va ad estendere la durata del precedente provvedimento, in scadenza a fine giugno 2024, ed è quindi necessaria sia per consentire l’ultimazione dei lavori del sottopassaggio ciclopedonale (lotto 3 dell’opera denominata “Opera n. C-67 – Sottopasso ciclopedonale nei pressi della stazione ferroviaria in Piazzale Orsi a Rovereto – U. F. 1 sottopasso alla S.S. 12”) sia per poter dare il via all’esecuzione dei lavori del lotto 4, il collegamento al corpo principale del sottopasso della discenderia lato est, la cui conclusione è prevista nella primavera del 2025.

Una volta terminate le operazioni di collaudo del lotto 3, previste per i primi di luglio, l’assetto della circolazione veicolare verrà modificato per effettuare i lavori del lotto 4, con due corsie per senso di marcia e con la corsia riservata agli autobus di fronte alla stazione, ossia come nella situazione originaria antecedente all’avvio del cantiere.