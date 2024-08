PAT * NOMINE ITEA: MARCHIORI, «PRESIDENTE SERGIO ANZELINI, NEL CDA SALVATORE GHIRARDINI – MIRCO BUSETTI – ROMINA TARGA – FRANCESCA ZANONI»

18.09 - venerdì 2 agosto 2024

Gli auguri di buon lavoro dell’assessore che ringrazia gli uscenti. Il piano di azione sulla tensione abitativa. Marchiori: “Nuovo cda Itea, lavoriamo assieme per le risposte alla comunità”,

“Con il passaggio in assemblea diventa operativa la nuova governance di Itea, alla quale auguro buon lavoro, ringraziando allo stesso tempo i componenti uscenti del cda per il loro contributo. Ora con questa squadra, ricca di qualità, competenza e nella quale non mancherà la capacità di visione, ci attende un lavoro ad ampio raggio, con l’obiettivo di rispondere alla tensione abitativa che rappresenta uno dei temi prioritari per la comunità trentina”.

Così l’assessore alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia Simone Marchiori sottolinea l’importanza del passaggio sancito dall’assemblea dell’Istituto Trentino Edilizia Abitativa che ha visto il rinnovo del consiglio di amministrazione.

Del nuovo cda, che si riunirà nei prossimi giorni, fanno parte Sergio Anzelini (in veste di presidente su indicazione della Giunta provinciale), Salvatore Ghirardini, Mirco Busetti, Romina Targa, Francesca Zanoni.

“Itea e in generale l’offerta residenziale pubblica – prosegue Marchiori – rappresentano un asset centrale per rendere davvero concrete le risposte ai trentini sul tema dell’accessibilità della casa e delle tutele anche per le fasce di popolazione che hanno maggiori bisogni. Una risorsa da valorizzare, nell’ambito in un piano sulle politiche abitative che costituisce una delle azioni decisive del governo provinciale. Portiamo infatti avanti interventi per il recupero e il potenziamento dell’offerta degli alloggi pubblici, un nuovo piano per l’housing sociale, incentivi per favorire l’accesso all’abitare di giovani, anziani, lavoratori, nonché iniziative per contrastare lo spopolamento delle vallate periferiche”.