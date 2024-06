PAT * LIDO RIVA DEL GARDA SRL – ASSEMBLEA: FAILONI A PICCIANI, «IL MERITO DEL BILANCIO IN ATTIVO VA EVIDENZIATO» (VIDEOINTERVISTA ASSESSORE)

18.22 - venerdì 14 giugno 2024

L’assessore Failoni all’assemblea della Lido di Riva del Garda srl. C’era anche l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca Roberto Failoni, stamattina all’assemblea della Lido di Riva del Garda srl, convocata per l’approvazione del bilancio e il rinnovo del Consiglio di amministrazione.L’assessore Failoni, nel rinnovare la stima al presidente di Lido, Delio Picciani, riconfermato alla guida della società, e nel ringraziare il sindaco di Riva del Garda, Cristina Santi e l’amministrazione per il fattivo rapporto di collaborazione, ha messo in luce come si tratti di una giornata importante per la controllata Lido spa, che si presenta con bilancio in utile.

“Credo che il merito nel riportare il bilancio in attivo, di questo consiglio, vada evidenziato – sono state le parole dell’assessore – un grande grazie a quanti hanno lavorato in questi tre anni e a quanti proseguiranno, sono convinto che riusciremo a chiudere diverse partite importanti legate alle società Lido, ovvero la holding con la controllata immobiliare, come il compendio Miralago, l’Hotel Lido che ci sta portando quell’elevata qualità indispensabile per il Garda Trentino, l’ascensore del Bastione. Il dialogo fra le parti è ottimo e c’è la volontà precisa di superare tutte le situazioni ancora sospese, grazie davvero a tutti per il lavoro svolto”.

All’assemblea erano presenti, accanto al presidente della Lido Delio Picciani e alla vicepresidente Emanuela Ceschini, il sindaco Cristina Santi, in rappresentanza del Comune di Riva del Garda socio di maggioranza, e Albert Ballardini, vicepresidente di Trentino Sviluppo, ovvero l’altro socio Lido. Presenti anche Antonio Borghetti, sindaco unico della società rivana, il consigliere Tiziano Rigotto e il delegato del Comune di Riva alle partecipate Lorenzo Prati.

Il sindaco Santi ha spiegato come nei giorni scorsi l’assemblea della Lido Immobiliare spa ha nominato il nuovo cda, che vede Delio Picciani presidente, Emanuela Ceschini e Tiziano Rigotto consiglieri. Sempre il sindaco ha indicato per le nomine comunali, nel cda della Holding Lido srl, Delio Picciani presidente, Emanuela Ceschini consigliera, mentre Trentino Sviluppo ha indicato Franco Piccinelli consigliere.