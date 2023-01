PAT * ISTITUTO MARCONI ROVERETO (TN): SPINELLI, « INAUGURATO L’ANNO DELL’ALTA FORMAZIONE, IL NOSTRO È SISTEMA VIRTUOSO »

19.22 - lunedì 9 gennaio 2023

Al Marconi di Rovereto inaugurato l’anno dell’alta formazione. Lectio del vicepresidente dell’Istituto di Astrofisica Pecorella, per la Provincia era presente l’assessore Spinelli. C’era anche l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli oggi all’ITT Marconi, per l’inaugurazione dell’anno formativo 2023 relativo ai due corsi di alta formazione promossi dall’Istituto roveretano. Una cerimonia significativa, che ha visto la lectio magistralis di un importante personalità, il professor Walter Pecorella, già vicepresidente dell’Istituto nazionale di Astrofisica, innovation manager di Thales Alenia Space Italia e professore all’Università di Roma Tor Vergata.

“Siamo alla presenza di un sistema virtuoso, che coinvolge scuola, sistema della ricerca, università e imprese nella formazione di voi studenti, in un percorso che mette a frutto il meglio del nostro territorio, le nostre eccellenze. Stiamo investendo su di voi, il Trentino ha bisogno di competenze sempre maggiori per essere sempre più forti e competitivi, per far crescere e sviluppare il nostro territorio”, è stato il pensiero dell’assessore Spinelli nel rivolgersi ai ragazzi presenti; sul palco insieme all’assessore vi erano il dirigente scolastico Giuseppe Rizza e Walter Pecorella. In sala anche la dirigente del Servizio provinciale Formazione professionale Ioratti, che ha portato il saluto dell’assessore Mirko Bisesti, la vicesindaco del Comune di Rovereto Robol, la sovrintendente Sbardella, la dirigente dell’ITT “Buonarrotti” Zoller, nonché Tamanini di Confindustria, Bellutti di Fbk e altri rappresentanti istituzionali.

Come illustrato dal dirigente Rizza, l’inaugurazione cade in un anno particolare, quello in cui si sdoppiano i due corsi di Alta Formazione per Tecnico Superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici e per Tecnico Superiore per le infrastrutture di rete, di virtualizzazione e per il cloud computing, due percorsi che hanno riscosso un’elevata attenzione sia degli studenti che nel mondo produttivo e della ricerca trentini. “Il successo di questi percorsi progettati insieme a diversi partner, Università degli Studi di Trento, Confindustria, Fbk con il forte sostegno della Provincia – ha aggiunto il dirigente – è che riescono ad anticipare i trend del mercato produttivo e sono supportati da un’ottima proposta didattica, innovativa, modulare e con il supporto di laboratori di eccellenza”. 24 gli studenti iscritti al primo anno, quasi il doppio nel secondo anno, ovvero 42.

Quindi Walter Pecorella, che oltre ad essere vicepresidente dell’Istituto di Astrofisica è stato anche deputy program manager delle missioni internazionali NINA e PAMELA dell’INFN, ha portato la sua esperienza internazionale ai ragazzi del Marconi, cercando di portarli a guardare “oltre un futuro nel quale siete già immersi”. In un prossimo futuro, come ha tratteggiato Pecorella, gli spazi fisici e virtuali si confonderanno sempre di più e saranno sempre meno separati, mentre l’uomo vivrà immerso in un onnipresente flusso di dati sui quali saranno al lavoro sempre più sofisticate intelligenze artificiali. Fra gli argomenti toccati dal professor Pecorella, che ha stimolato i ragazzi a “provare a fare ciò che vi piace”, quello dei gemelli digitali, i digital twins, ma anche delle tecnologie quantistiche, nuova era dell’informatica, e del cyber security. Senza dimenticare il tema energetico, ovvero la decarbonizzazione o, più in generale, la trasformazione energetica di vasta portata che ci attende, la nuova era della medicina digitale e infine la frontiera dello spazio, tutta da esplorare.