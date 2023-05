PAT – ISPAT * OCCUPAZIONE IV TRIMESTRE 2022: « GLI OCCUPÀTI IN TRENTINO A QUOTA 250MILA, IN AUMENTO SU BASE TENDENZIALE DELL’1,1% » (PDF REPORT)

13.18 - giovedì 25 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

I punti salienti dell’offerta di lavoro

• Nel terzo trimestre 2022 gli occupati sfiorano quota 250mila, in aumento su base tendenziale

dell’1,1%, grazie principalmente alla crescita del numero degli indipendenti (+2,4%), che superano

le 51mila unità. Il lavoro alle dipendenze cresce invece in maniera lieve (+0,8%), sfiorando le

199mila unità, cui contribuiscono esclusivamente i contratti a tempo determinato (+6,1%), mentre

quelli a tempo indeterminato registrano una lieve flessione (-0,5%).

• L’incremento degli occupati è imputabile ad entrambe le componenti di genere con intensità simili

(+1,3% i maschi e +1,0% le femmine). In ragione delle dinamiche evidenziate, il tasso di

occupazione (15-64 anni) si porta al 71,5% (78,6% gli uomini, 64,3% le donne) con un aumento di

1,2 punti percentuali rispetto allo stesso trimestre 2021 (+1,6 punti per gli uomini e +0,7 punti per

le donne). Rispetto al trimestre precedente si rileva un aumento del gap di genere di 2,7 punti

percentuali, mentre su base annua il gap fra uomini e donne si incrementa di 0,9 punti percentuali.

• La dinamica positiva dell’occupazione coinvolge sia gli italiani che gli stranieri, anche se con

intensità diverse. Maggiore è l’incremento dei lavoratori stranieri (+7,1%), più lieve quello degli

italiani (+0,5%). Questo trend si riflette sul rispettivo tasso di occupazione, che per gli stranieri

aumenta di 2,3 punti percentuali, mentre per gli italiani cresce di 1,0 punto percentuale.

L’aumento dell’occupazione interessa sia i lavoratori fino ai 34 anni, che registrano il maggior

incremento (+3,6%) e vedono così crescere il relativo tasso di occupazione di 1,9 punti percentuali,

sia la classe più adulta della popolazione (50 anni e più) che registra un aumento dell’occupazione

del 2,5%, che si ripercuote positivamente sul relativo tasso (+1,5 punti percentuali). Situazione

opposta per la classe centrale (35-49 anni) che vede ridurre il numero degli occupati (-1,8%) ma

che, per effetto delle dinamiche demografiche, evidenzia una lieve crescita del relativo tasso (+0,4

punti percentuali).

• Nel confronto territoriale, il tasso di occupazione del Trentino rimane superiore a quello della

ripartizione Nord-est (69,1%) e si mantiene significativamente distanziato dalla media nazionale

(60,3%).

• Il numero delle persone in cerca di occupazione prosegue la sua discesa iniziata nei trimestri

precedenti e si attesta a circa 9 mila unità (-11,9% su base annua). Tale riduzione è imputabile alla

sola componente maschile che cala del 44,8%, cui si affianca l’incremento di quella femminile

(+14,1%).

• I disoccupati ex-occupati, che rappresentano la quota maggiore dei disoccupati complessivi

(44,2%), calano del 12,8%, una flessione determinata esclusivamente dalla componente maschile

(-74,2%), a fronte di un incremento di quella femminile (+77,7%). I disoccupati ex-inattivi crescono

invece del 7,2%, cui contribuisce in maniera esclusiva la componente maschile. I disoccupati senza

esperienza di lavoro, che rappresentano l’insieme più contenuto tra chi cerca lavoro, registrano la

riduzione maggiore (-31,6%), determinata da entrambe le componenti di genere con intensità

abbastanza simili (-34,5% i maschi e -28,4% le femmine).

• Il tasso di disoccupazione (15-74 anni) si attesta al 3,5%, in riduzione di 0,5 punti percentuali

rispetto allo stesso trimestre del 2021 (-1,1 punti percentuali su base congiunturale). Nel confronto

per genere il decremento tendenziale è imputabile alla sola componente maschile (-1,4 punti

percentuali), mentre quella femminile cresce in modo contenuto (+0,6 punti percentuali).

• Nel confronto territoriale, il tasso di disoccupazione del Trentino torna al di sotto del tasso del

Nord-est (4,4%) e rimane molto distante dal livello registrato per l’Italia (7,7%), migliorando lo

scarto relativo.

• Le forze di lavoro, vale a dire l’aggregato che costituisce la popolazione attiva rappresentata dalla

somma degli occupati e delle persone in cerca di occupazione, raggiungono le 259mila unità, in

crescita su base annua dello 0,6% grazie alla sola componente femminile (+1,6%), cui si affianca la

lieve riduzione di quella maschile (-0,2%). Tale andamento è influenzato dall’aumento del numero

degli occupati (+1,1%) che controbilancia la riduzione delle persone in cerca di occupazione

(-11,9%). Il tasso di attività femminile si attesta al 68%, in aumento su base tendenziale di 1,1 punti

percentuali, mentre i maschi attivi raggiungono l’80% (+0,4 punti percentuali).

• Gli inattivi in età lavorativa si attestano a poco meno di 89mila unità e diminuiscono su base annua

del 3,4% come risultato di una riduzione per entrambe le componenti di genere (-2,3% i

maschi, -4,1% le femmine). Il tasso di inattività (15-64 anni) diminuisce così su base annua di 0,8

punti percentuali, portandosi al 25,9%, grazie al contributo di entrambe le componenti di genere

seppur con intensità diverse (-0,4 punti percentuali per i maschi e -1,1 punti percentuali per le

femmine)

• La riduzione del numero degli inattivi coinvolge esclusivamente coloro che in età lavorativa non

cercano un impiego e non sono disponibili a lavorare nemmeno se ne avessero le opportunità, vale

a dire gli inattivi in senso stretto, che diminuiscono su base annua del 7%, attestandosi a circa

78,4mila unità. L’insieme delle forze di lavoro potenziali, che comprende sia coloro che rinunciano

a cercare attivamente un lavoro, perché scoraggiati, ma che sarebbero disponibili a lavorare, sia

coloro che cercano un lavoro ma che non sono immediatamente disponibili, aumenta invece su

base annua del 36,4% superando le 10,3mila unità. Questo aggregato, unito alle persone in cerca

di occupazione, fornisce la misura dei soggetti potenzialmente impiegabili nel processo produttivo.

• Nel confronto territoriale il tasso di inattività del Trentino si colloca su un livello inferiore rispetto

al tasso del Nord-est (27,7%) e conferma la distanza rispetto al tasso di inattività nazionale (34,6%).