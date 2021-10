PAT – ISPAT * OCCUPÀTI E DISOCCUPATI IN TRENTINO – 2° TRIMESTRE 2021: «  LE FORZE DI LAVORO SUPERANO LE 251 MILA UNITÀ, INCRESCITA SU BASE ANNUA DEL 4,7% »

I dati sull’occupazione e sulla disoccupazione sono relativi al 2° trimestre 2021 (da aprile a giugno 2021). La rilevazione, in provincia di Trento, è coordinata dall’ISPAT (Istituto di Statistica della provincia di Trento).

Rispetto al 2° trimestre del 2020 il mercato del lavoro trentino mostra un aumento dell’occupazione e una riduzione degli inattivi in età lavorativa. Si rileva inoltre un incremento nella disoccupazione come effetto della maggiore partecipazione al lavoro.

Nel confronto con i dati del 1° trimestre si osserva una crescita delle forze di lavoro: gli occupati crescono in modo significativo, soprattutto grazie ai lavoratori maschi, e cresce anche il numero delle persone in cerca di occupazione in ragione del forte balzo osservato per le donne disoccupate che si contrappone alla contrazione della componente maschile. L’inattività si riduce per entrambe le componenti di genere con un’intensità maggiore per le donne.