PAT * GRANDI CARNIVORI «SCONTRO ORSO-AUTO LA NOTTE SCORSA A SAN LORENZO DORSINO, L’ANIMALE SI È DILEGUATO NEL BOSCO»

18.28 - giovedì 27 giugno 2024

Scontro orso-auto la notte scorsa a San Lorenzo. Nuova segnalazione di impatto fra un’automobile ed un orso in Trentino. E’ accaduto la notte scorsa, poco prima delle 22, quando un orso ha attraversato la strada statale 421 nei pressi del ristorante Nembia (Comune di San Lorenzo Dorsino) mentre stava transitando una vettura. Il conducente non ha potuto evitare l’impatto che ha procurato molti danni al mezzo: chi guidava fortunatamente è rimasto illeso, mentre l’animale, dopo essere rotolato, ha guadagnato rapidamente il bosco dileguandosi. Sul posto è intervenuta la squadra di emergenza della Provincia che ha effettuato i primi rilevi, perlustrando l’area per circa un chilometro, senza peraltro trovare tracce di sangue.