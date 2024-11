PAT * GIPRO – FESTIVAL PROFESSIONI: MARCHIORI, «INTELLIGENZA ARTIFICIALE? SEMPLIFICA IL LAVORO E MIGLIORA LA VITA NON SOLO IN ÀMBITO LAVORATIVO»

16.42 - sabato 23 novembre 2024

In Sala Caritro si è svolta la tredicesima edizione del Festival delle Professioni. I giovani professionisti trentini guardano alla tecnologia e alle relazioni. Comunità energetiche, inclusione, benessere, intelligenza artificiale e connessioni con realtà diverse. Sono questi i temi al centro del Festival delle professioni che si è svolto in questi giorni nelle sale di Fondazione Caritro a Trento. Il meeting è organizzato dal Gipro, il tavolo d’ambito dei professionisti under 39 della provincia ed è giunto quest’anno alla tredicesima edizione.

Questa mattina ha aperto i lavori l’assessore provinciale alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’autonomia: “Un momento importante di confronto e di crescita tra giovani di ordini e professioni completamente diverse – ha spiegato l’assessore Marchiori – ma che condividono gli stessi problemi e le stesse opportunità.

Gli scambi di idee e di vedute avvenuti in questi giorni danno la possibilità di rendere il Trentino un posto all’avanguardia e più inclusivo, dove il confronto rappresenta un momento di crescita per tutta la comunità. Al festival, per esempio, si è parlato in maniera approfondita di intelligenza artificiale. A volte siamo quasi spaventati dalle nuove tecnologie, ma dobbiamo renderci conto che il loro utilizzo ci permette di semplificare il nostro lavoro e migliorare la nostra vita non solo in ambito lavorativo”.

“Per noi è un onore e allo stesso tempo una sfida organizzare ogni anno il Festival delle professioni di Trento – ha dichiarato la presidente del Gipro Rosalia Bergamin -. Una serie di eventi in cui i giovani professionisti under 39, in rappresentanza di oltre 20 ordini professionali della provincia, si mettono alla prova, dimostrano le loro capacità e l’innovazione che portano sul territorio in modo concreto con eventi su argomenti più vari: dalle comunità energetiche all’intelligenza artificiale fino ai viaggi dove, accanto ai momenti formativi, si è instaurata una fitta rete di relazioni in cui i protagonisti sono i giovani stessi”.

La mattinata è proseguita poi con il panel in collaborazione con Confprofessioni Trentino intitolato “Libera Professione: istruzioni per l’uso”. La presidente e il tesoriere di Confprofessioni Trentino, rispettivamente Barbara Lorenzi e Luca Iannettone assieme al presidente dell’ordine Consulenti del Lavoro Trentino Mauro Zanella, hanno parlato riguardo alle varie tipologie di contratti, alla previdenza e agli adempimenti fiscali dei professionisti prima della presentazione della rivista “Il libero Professionista Reloaded”. Nel pomeriggio, infine, i giovani professionisti hanno presentato alcune delle buone pratiche apprese nelle recenti uscite effettuate in Toscana e Trentino.