PAT * GIORNATA UNITÀ NAZIONALE E FORZE ARMATE: FUGATTI, «IL MODELLO TRENTINO SIA ESEMPIO DI CONVIVENZA PACIFICA E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI»

15.48 - lunedì 4 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il presidente è intervenuto oggi a Trento alle celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Fugatti: “Modello trentino sia esempio di convivenza pacifica e risoluzione dei conflitti”.

Anche a Trento si è celebrata oggi, lunedì 4 novembre, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Alla cerimonia di Piazza Santa Maria Maggiore è intervenuto anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che nel suo intervento ha ringraziato le forze armate impegnate per garantire sicurezza e pace, sottolineando la proficua esperienza di collaborazione istituzionale che ha animato la comunità autonoma del Trentino all’indomani del primo conflitto mondiale.

“Il Trentino uscì dalla Grande Guerra come territorio di confine, forte di un secolare spirito di autogoverno ed autonomia – le sue parole -. Ed è con le peculiarità di comunità autonoma che celebriamo questa giornata, nella consapevolezza che il leale spirito di collaborazione istituzionale ed il rispetto dei ruoli sono un valore aggiunto per la nostra comunità. Dalla nostra esperienza di convivenza, di responsabilità e di collaborazione, può partire oggi un messaggio di pace verso quei territori afflitti dalle guerre, e in cui la diplomazia e la volontà di lavorare insieme possono portare alla risoluzione dei conflitti e al raggiungimento della pace” ancora Fugatti.