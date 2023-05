PAT * FONDI FESR / FSE: « IL PRESIDENTE FUGATTI A ROVERETO PRESENTA I PROGETTI DI SVILUPPO, ALLE AUTORITÀ DI CONTROLLO REGIONI – UE – MEF «

12.00 - mercoledì 24 maggio 2023

Il presidente Fugatti al meeting sui Fondi FESR e FSE a Rovereto. Presenti le autorità di controllo delle Regioni, della Ue e del MEF. Fondi strategici, la sfida delle risorse per lo sviluppo del territorio.

“Questa è una giornata importante di lavoro e approfondimento per tutti i partecipanti. Conosciamo la complessità e le competenze che servono nel ruolo di supervisione sull’impiego dei fondi europei strategici per lo sviluppo del territorio. Specialmente in un momento come quello attuale, in cui ci sono più livelli di risorse messe a disposizione delle varie comunità – dagli stanziamenti per il periodo pandemico e le emergenze straordinarie, come la tempesta Vaia, fino al PNRR – occorre che queste dotazioni vengano spese nel modo il più possibile efficiente, accurato e appropriato. Per centrare davvero l’obiettivo di una crescita e di una maggiore coesione e competitività delle nostre comunità. È una sfida sulla quale il Trentino è fortemente impegnato”.

Queste le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti a Rovereto all’Audit sui fondi Sie 2023. Un appuntamento, ospitato dall’auditorium Melotti presso il Mart, che ha chiamato a raccolta 250 partecipanti, espressione delle autorità di controllo di secondo livello sull’utilizzo dei fondi strategici per lo sviluppo del territorio, FESR e FSE. Presenti le delegazioni delle diverse Regioni, della Commissione europea e del ministero dell’economia e delle finanze.

Una due giorni di lavori introdotta da Giuliana Cristoforetti, dirigente del Servizio minoranze linguistiche e audit europeo della Provincia autonoma di Trento, nonché referente dell’autorità di audit che per il Trentino è lo stesso presidente Fugatti.

Il secondo intervento è stato affidato a Monica Barca, in rappresentanza della Regione Emilia Romagna, che ha ricordato l’alluvione che ha colpito il proprio territorio, le vittime e l’azione di soccorso e di ripristino delle aree che vede la partecipazione delle protezioni civili degli altri territori, fra cui il Trentino. A questo proposito il presidente Fugatti ha sottolineato l’azione prestata dal sistema locale che si concentra in particolare a Lugo di Romagna, con cui il Trentino e soprattutto la comunità di Mori ha un legame storico. “Riportiamo la solidarietà a Lugo che tanti anni fa venne data alle nostre popolazioni, dopo la tragedia della prima guerra mondiale. I due territori si aiutano a vicenda”, ha aggiunto Fugatti.

Al termine dell’intervento il presidente ha citato l’avvio imminente del Festival dell’Economia di Trento, che da domani tornerà con la 18/esima edizione intitolata “Il futuro del futuro” e un programma che include i temi strategici per lo sviluppo. Nell’ambito di una manifestazione che vedrà una larga partecipazione dal mondo delle istituzioni, con numerosi esponenti del governo, del mondo dell’economia, dell’industria, dell’università e delle scienze e in cui si parlerà anche delle questioni vicine al territorio.