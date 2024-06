PAT * EXPORIVASCHUH: FUGATTI, «APPUNTAMENTO IMPORTANTE PER IL TRENTINO, PRONTI A SOSTENERE IL POLO FIERISTICO CON INVESTIMENTI»

18.34 - sabato 15 giugno 2024

Oggi la cerimonia di apertura dell’evento fieristico rivano. Exporivaschuh, Fugatti: “Appuntamento importante per l’intero Trentino, Provincia pronta sostenere il polo fieristico con investimenti necessari”. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha partecipato oggi all’inaugurazione della 101^ edizione di Exporivaschuh & Gardabags.

Un appuntamento importante non solo per Riva del Garda ma per l’intero Trentino” ha esordito il governatore trentino, confermando la volontà da parte della giunta provinciale di essere al fianco del polo fieristico anche sul fronte degli investimenti, “necessari per garantire alla manifestazione anche in futuro un ruolo di primo piano sullo scenario internazionale”.

Nel suo intervento il presidente della Provincia ha ricordato e plaudito al successo della manifestazione nel corso degli anni, capace di superare anche il periodo difficile del Covid e di proiettarsi al futuro con slancio. “Negli anni a Riva si è riusciti a costruire un appuntamento atteso da distributori ed operatori del settore di tutto il mondo –

ha continuato Fugatti -. Un momento capace di superare indenne gli anni della pandemia, con numeri che oggi testimoniano la lungimiranza di chi decise di organizzare qui cinquant’anni fa questa esposizione e le capacità oggi del sistema trentino tutto di aprirsi al mondo, di saper superare le difficoltà ed essere competitivo. Per consentire a questa eccellente realtà di rimanere uno dei massimi eventi sul panorama mondiale continueremo a collaborare con tutti gli attori coinvolti per assicurare, nonostante le difficoltà progettuali, economiche e sul fronte degli appalti, il supporto e gli investimenti necessari per vincere insieme le sfide future” ha concluso il presidente.

Insieme a Fugatti, sono interventi sul palco della cerimonia di inaugurazione il presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini insieme alla direttrice generale Alessandra Albarelli, la sindaca di Riva del Garda, Cristina Santi, il dirigente dell’Ufficio beni di consumo dell’Agenzia ICE Matteo Marini, il vicedirettore generale per la Promozione del sistema Paese e direttore centrale per l’internazionalizzazione economica Fabrizio Lobato, il consigliere del Ministero per l’Internazionalizzazione e la valorizzazione del Made in Italy Roberto Luongo.