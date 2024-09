PAT * EUREGIO: «SI È TENUTA OGGI A BRESSANONE LA TERZA GIORNATA DEI COMUNI, ER RAFFORZARE LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA»

18.54 - sabato 7 settembre 2024

A Bressanone la Giornata dei Comuni dell’Euregio 2024. Si è tenuta oggi a Bressanone la terza Giornata dei comuni dell’Euregio. Su invito del presidente del Consorzio dei comuni della Provincia autonoma di Bolzano e attuale presidente del Consiglio dei Comuni dell’Euregio Andreas Schatzer, rappresentanti del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino si sono incontrati al Forum di Bressanone per rafforzare ulteriormente la cooperazione transfrontaliera tra i Comuni.

L’evento di quest’anno era incentrato sulla digitalizzazione e sull’intelligenza artificiale, che offrono ai Comuni grandi opportunità per aumentare la loro efficienza e migliorare i servizi ai cittadini. È quindi importante che i Comuni utilizzino attivamente e sviluppino ulteriormente queste tecnologie.

Nel corso di una tavola rotonda, esperti delle tre regioni hanno discusso degli sviluppi tecnologici e delle loro possibili applicazioni nei Comuni. L’evento inoltre è stato anche un’occasione per condividere esperienze e creare reti di conoscenze.

Hanno partecipato all’evento l’attuale presidente dell’Euregio e presidente dell’Alto Adige Arno Kompatscher, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e il vicepresidente del Tirolo Georg Dornauer.

Kompatscher si è dichiarato soddisfatto “che i Comuni dell’Euregio si stiano confrontando a livello transfrontaliero, individuando strategie congiunte per la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale. È necessario fare attenzione a questo aspetto, perché l’IA offre molte soluzioni, ma è anche una tecnologia dalla logica fredda. Pertanto, le persone devono necessariamente mantenere un costante controllo sull’IA. Questo vale anche e soprattutto per i comuni che cercano soluzioni per i loro cittadini e le loro cittadine a livello locale”.

“Ritengo sia importante mettere al centro i cittadini nella riflessione sull’intelligenza artificiale, perché i nostri Comuni sono i primi Enti che conoscono i bisogni e le attese della popolazione: è una sfida cruciale, che ha a che fare con il futuro dei nostri territori”, ha commentato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, ricordando peraltro l’importanza del dialogo costruttivo e della collaborazione fattiva tra gli enti territoriali dell’Euregio di cui si è discusso anche in occasione della Giornata dell’Autonomia celebrata lo scorso 5 settembre. “La cooperazione tra i Comuni – ha aggiunto il presidente della Provincia autonoma di Trento – deve servire anche ad affrontare le problematiche legate alla presenza dei grandi carnivori. Ci sia dunque unità di ascolto del grido di dolore che arriva dal Trentino, portando le istanze dei territori all’attenzione dell’Europa”.

Come ha detto Dornauer, “tre anni fa a Hall in Tirol, in occasione della prima Giornata dei Comuni dell’Euregio, è stata avviata una collaborazione stretta e a lungo termine tra i Comuni del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino. Si tratta di un fattore essenziale per lo sviluppo positivo della Regione europea. Dobbiamo continuare a crescere insieme, in particolare su temi chiave per il futuro come quello dell’intelligenza artificiale, e possiamo trarre vantaggio dalle reciproche conoscenze ed esperienze. In fondo, perseguiamo tutti lo stesso obiettivo: garantire il benessere e la qualità della vita dei nostri cittadini nel lungo periodo”.

“La digitalizzazione e l’intelligenza artificiale sono temi che costituiscono sfide uguali per i comuni delle tre regioni. È quindi opportuno sviluppare strategie comuni e imparare gli uni dagli altri”, ha affermato Schatzer. “I Comuni altoatesini stanno già facendo buoni progressi nel campo della digitalizzazione. Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, invece, siamo ancora all’inizio”, ha dichiarato.

Erano presenti anche Karl Josef Schubert e Paride Gianmoena, rispettivamente presidente del Consorzio dei Comuni del Tirolo e del Trentino. Numerosi i membri della Giunta provinciale e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. “Questa terza Giornata dei comuni dell’Euregio, che segue l’edizione svolta lo scorso anno in Val di Fiemme, è una nuova ed importante occasione per costruire collaborazioni fra amministrazioni che affrontano problemi e sfide simili” – ha osservato Paride Gianmoena, presidente del Consorzio dei Comuni del Trentino -. Tra queste, c’è senz’altro il tema della digitalizzazione e dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, come possibile strumento per migliorare i servizi di prossimità ai nostri cittadini.”

Quest’anno, in concomitanza con la Giornata dei Comuni dell’Euregio si è svolta anche l’annuale Giornata dei Comuni del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano. Un’occasione per guardare all’anno passato e definire l’agenda politica dell’anno a venire. L’attenzione per l’anno prossimo si concentrerà sulle elezioni comunali in Alto Adige e in Trentino e sulle questioni relative agli alloggi a prezzi accessibili.

La Giornata dei Comuni dell’Euregio è stata anche l’occasione per fare il punto sulla conversione e ristrutturazione del Rifugio Europa sul confine italo-austriaco in Val di Vizze. Infine, il programma ha previsto la consegna del Premio Julius Perathoner del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano. L’evento è stato accompagnato dalla musica della banda dei sindaci.