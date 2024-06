PAT * CICLOVIA GARDA, « AVVIATA LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, PER IL TRATTO “LIMONE – GALLERIA TITANI”»

14.55 - venerdì 28 giugno 2024

Ciclovia del Garda, avviata la procedura di affidamento del tratto Limone-Galleria dei Titani. Le imprese invitate alla procedura negoziata hanno tempo fino alle ore 12.00 di martedì 9 luglio per presentare le offerte per la realizzazione dell’unità funzionale 3.3 della Ciclovia del Garda.

Il Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (Apac) ha infatti avviato la procedura di affidamento dei lavori di realizzazione del tratto corrispondente del tratto della Ciclovia del Garda (opera C-66), che complessivamente prevede un anello di circa 166 chilometri di piste ciclabili lungo le sponde del lago di Garda.

Scaduti i termini per le offerte da parte delle sole imprese invitate, la prima seduta di gara è prevista mercoledì 10 luglio.

Descrizione dell’opera

L’Unità Funzionale 3.3 della Ciclovia del Garda si sviluppa con un percorso di lunghezza circa pari a 600 metri, che a partire dalla località Gola conduce fino all’imbocco della Galleria dei Titani, nel comune di Riva del Garda.

L’Unità Funzionale permette all’utenza ciclistica che fruisce del tratto di ciclabile tra Limone e il confine con il Trentino di proseguire in sicurezza su una infrastruttura ciclabile fino alla Galleria dei Titani. La ciclovia verrà realizzata a mensola su banchettone in affiancamento alla S.S.45 bis. In alcuni tratti presenterà un bordo esterno con predominanza di vegetazione e cipressi. Nel caso di mensola ancorata alla roccia invece, la passerella verrà realizzata con profili metallici. La ciclovia in questo caso risulta coperta da uno spoiler di protezione, sorretta da montanti.

L’importo a base di gara è pari ad euro 3.454.104,72 (iva esclusa)

Principali dati tecnico-amministrativi

R.U.P.: ing. Francesco Misdaris

Progettista: ing. Luca Morassut

Progettista strutturale: ing. Thomas Dusatti

Progettista per l’inserimento paesaggistico: Arch. Enrico Ferrari

Geologo: dott. geol. Claudio Valle