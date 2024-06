PAT * CICLABILE FOLGARIA-LUSERNA: «FINANZIAMENTO DA 3 MILIONI, PER LA DORSALE DI COLLEGAMENTO DEGLI ALTIPIANI CIMBRI»

07.07 - sabato 8 giugno 2024

Contributo al Comune di Folgaria nell’ambito dell’intesa con il Veneto per la dorsale di collegamento degli altipiani cimbri

Oltre 3 milioni per la ciclabile Folgaria-Luserna.

Finanziamento di 3.078.339,37 di euro al Comune di Folgaria per la realizzazione della pista ciclopedonale fino a Luserna, uno dei tratti della dorsale di collegamento degli altipiani cimbri trentino-veneti prevista dall’accordo valido tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto, con l’utilizzo dei fondi per i Comuni confinanti. Lo ha disposto la delibera proposta dall’assessore provinciale all’agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali e approvata oggi dalla Giunta.

Con questo provvedimento si sblocca il contributo per un progetto importante per la mobilità e il turismo sostenibile e di collegamento nell’area degli altipiani cimbri, precisa l’assessore provinciale all’agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali. Un intervento che rientra in un progetto più vasto che punta a favorire la connessione tra i territori e promosso in collaborazione con i Comuni confinanti al Trentino e la Regione Veneto, aggiunge l’assessore.