PAT * CAVARENO – FESTA NADIA BATTOCLETTI: FUGATTI, «TALENTO SPORTIVO, MA ANCHE PERSONALITÀ E TANTA UMILTÀ»

09.48 - lunedì 15 luglio 2024

Cavareno ieri in festa per Nadia Battocletti.Fugatti: “Talento sportivo ma anche personalità e tanta umiltà”.

“Puoi essere orgogliosa Nadia di questa accoglienza che nasce dalla passione, dall’amore e dalla vicinanza che la tua comunità ti sta dimostrando. La festa per i tuoi risultati sportivi è diventata un evento di comunità e questo non è affatto scontato. Significa che la tua gente ti ama, ti ha visto crescere e apprezza i tuoi valori e il tuo spirito, che abbiamo colto in questi anni di attività sportiva e che la comunità ha saputo riconoscere. Accanto alle tue grandi capacità atletiche, hai saputo trasmettere la tua personalità e la tua umiltà anche ai giovani. Ecco perché oggi Cavareno ti è così vicina. Grazie e in bocca al lupo.”

Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, salutando Nadia Battocletti all’evento organizzato ieri pomeriggio a Cavareno per festeggiare la mezzofondista che poche settimane fa ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati Europei di atletica leggera di Roma nei 10mila e nei 5mila metri. È intervenuto anche l’assessore all’agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali Giulia Zanotelli. L’evento, organizzato da Comune, associazioni e commercianti di Cavareno è stato moderato dal giornalista Mauro Keller.

E Cavareno ha voluto stringere in un forte abbraccio la propria campionessa, “regina d’Europa”, partecipando con affetto ed entusiasmo a una festa che ha ripercorso origini, fatiche e soddisfazioni in vista di una nuova, grande sfida, i Giochi Olimpici Estivi a Parigi. Sul palco, con papà Giuliano e mamma Jawhara intervistati con Nadia, il racconto di una famiglia di sportivi che ha regalato alla comunità trentina una campionessa. Fra gli applausi di un pubblico di cittadini, tifosi e amici di ogni età, Nadia Battocletti e i suoi genitori sono stati premiati dal sindaco Luca Zini e dal vicesindaco Monika de Bertoldi, prima del taglio della torta e del bagno di folla tra selfie, abbracci e auguri per l’appuntamento olimpico.

Sono intervenuti, fra gli altri, anche il presidente della Comunità Val di Non Martin Slaifer Ziller, l’onorevole Andrea de Bertoldi, il consigliere provinciale Daniele Biada, la presidente del CONI Trento Paola Mora e rappresentanti delle diverse espressioni del territorio. Nella parole delle autorità intervenute, oltre al valore sportivo e ai risultati raggiunti, sono stati sottolineati i valori, le doti umane e l’esempio che Nadia Battocletti sa trasmettere, rendendo orgogliosa la comunità trentina.