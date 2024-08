PAT * CALDES – 70MO ANNIVERSARIO ALPINI: FAILONI, «GRAZIE PER LA VOSTRA DISPONIBILITÀ, SIETE UNO DEI PIÙ GRANDI SIMBOLI DEL VOLONTARIATO TRENTINO»

16.04 - domenica 18 agosto 2024

A Caldes 70 anni di Alpini. Failoni: “Grazie per la vostra disponibilità e solidarietà”. La pioggia non ha fermato gli Alpini che a Caldes hanno festeggiato sabato e domenica il loro settantesimo dalla costituzione. Erano presenti i sindaci della valle l’assessore provinciale Roberto Failoni e quello regionale Carlo Daldoss. “È una giornata di festa – ha detto Failoni – che fa affiorare l’orgoglio per i nostri alpini. Quest’anno ho partecipato a tanti anniversari ed ogni volta è bello sentire dalle parole dei capigruppo – oggi è stata la volta di Luca Scaramella – quanto è stato fatto in Trentino, in Italia e a volte anche altrove”.

“Il gruppo alpini di Caldes – ha aggiunto il sindaco Antonio Maini – rappresenta una realtà associativa capace di trasmettere il profondo senso di appartenenza alla propria comunità. In un’epoca segnata da crescenti individualismi, gli alpini rappresentano l’importanza dei valori collettivi e contribuiscono in modo significativo alla coesione e alla crescita sociale”

Dopo una sabato sera dedicato alla festa ed al ballo, la manifestazione del settantesimo è entrata nel visto questa mattina con le tradizionali operazioni di ammassamento, la sfilata per le vie del centro, gli onori alle bandiere ed ai caduti, fino alla celebrazione della santa e messa seguita dagli interventi delle autorità. “Siete uno dei più grandi simboli del volontariato trentino – ha detto Failoni – e tutti dobbiamo dirvi grazie per la vostra disponibilità e solidarietà”.