PAT * ALPBACH – FORUM EUROPEO: FUGATTI, «INTELLIGENZA ARTIFICIALE, COME PER OGNI NOVITÀ PORTA CON SÉ OPPORTUNITÀ E RISCHI»

Al Forum Europeo di Alpbach l’intelligenza artificiale, opportunità e rischi.I presidenti dei tre territori hanno aperto il Forum europeo di Alpbach nella Giornata del Tirolo. EuregioLab sulle opportunità dell’intelligenza artificiale per l’Euregio e i Comuni.

L’impatto dell’intelligenza artificiale (AI) sull’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino e sui Comuni è stato protagonista della Giornata del Tirolo che si è tenuta oggi al Forum europeo di Alpbach (EFA). All’inaugurazione e alla cerimonia con il presidente dell’Euregio e della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, il capitano del Tirolo, Anton Mattle, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e il presidente dell’EFA Andreas Treichl, è seguito l’Euregio Summit al Centro Congressi di Alpbach. Gli esperti hanno discusso di temi etici, sicurezza e impatto sociale e di come l’AI possa essere impiegata nelle amministrazioni pubbliche.

Unanime il giudizio: l’AI sta già avendo un impatto concreto sulla società, sull’economia e sull’etica. Rappresenta un’opportunità per l’Euregio, ma deve essere valutata criticamente e orientata nella giusta prospettiva affidandosi a professionisti e seguendo gli standard internazionali.

“L’intelligenza artificiale può essere accolta con estrema preoccupazione o con genuino entusiasmo. La via migliore sta nel mezzo”, ha dichiarato Kompatscher. ”L’AI può migliorare la nostra vita e risolvere problemi che ancora non ci sono noti. Un approccio orientato al ‘vedremo’, tuttavia, può essere rischioso perché la fredda logica dell’AI non ammette compromessi. Dobbiamo definire linee guida chiare e non perdere mai di vista il fattore umano”.

Il presidente Fugatti nel suo saluto ha sottolineato che ad Alpbach “si parla di storia e di futuro, si parla di tradizione e di innovazione e i temi trattati sottolineano l’unità tra i tre territori”. Riguardo al tema affrontato nel corso dell’incontro odierno il presidente ha poi commentato: “Come per ogni novità l’intelligenza artificiale porta con sé dubbi di varia natura, opportunità e rischi, e per interpretarla al meglio ognuno di noi – cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche – è chiamato a conoscerla e ad averne piena consapevolezza.

In Trentino la ricerca sull’AI è iniziata quarant’anni fa, dentro una grande scommessa oggi portata avanti dalla Fondazione Bruno Kessler, traducendosi in soluzioni concrete al servizio del mondo agricolo e produttivo. Sono quindi certo che i nostri territori, forti delle proprie competenze, sapranno cogliere le opportunità che questa nuova sfida pone all’umanità e guardare al futuro con rinnovato slancio”.

Il capitano Mattle ha ricordato che “per rendere sicuro l’uso dell’AI si devono tenere presenti questioni etiche e sociali e individuare i potenziali rischi. Ma dobbiamo anche avere il coraggio di abbracciare questa nuova tecnologia, che è destinata a restare e non a svanire, e sfruttarla a nostro vantaggio”.

La Giornata del Tirolo ha dato avvio all’EuregioLab: nei prossimi giorni una ventina di esperti si confronteranno sull’impiego dell’AI nell’Euregio.