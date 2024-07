PARTITO NAZIONALE REA * TRENTINO – PLANTIGRADI: «L’HABITAT DELL’ORSO DOVREBBE ESSERE PROTETTO, FUGATTI NON VUOLE RISPETTARE LE SENTENZE»

16.53 - lunedì 22 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’habitat dell’orso dovrebbe essere protetto. Maurizio Fugatti continua a giocare con gli orsi e a non voler rispettare le sentenze. Troviamo indegne le sue posizioni e dichiarazioni. La Provincia autonoma di Trento – Pagina Ufficiale vuole tutelare la vita delle persone che è più preziosa di quella degli animali, sostiene Fugatti? E come lo fa? Uccidendo gli orsi e investendo 20 mila euro l’anno in campagne educative, informative e per la segnaletica?

Con questi pochi spiccioli che la provincia vanta di aver investito in vent’anni (500mila euro), il Presidente ritiene di aver tutelato i cittadini? Quello che notiamo sono persone avventate, totalmente ignare dei pericoli, dei sentieri e dei comportamenti da tenere in alcune aree che sono coinvolte nel progetto del reinserimento degli orsi bruni. Fugatti iniziasse a rimettere in discussione la sua strategia territoriale prima di parlare di abbattimenti. (Gabriella Caramanica, Segretario nazionale REA partito politico)