PARTITO DEMOCRATICO * WELFARE: «DIGNITÀ E DIRITTI PER PROFESSIONISTI NON ORDINISTICI, INCONTRO AL NAZARENO CON SCHLEIN»

PD: dignità e diritti per professionisti non ordinistici, incontro al Nazareno con Schlein. Il Partito Democratico ha incontrato oggi le associazioni di rappresentanza delle professioni non ordinistiche presso la sede del Nazareno. L’incontro, promosso dalla responsabile Professioni del PD Stefania Bonaldi e dalla responsabile Lavoro Cecilia Guerra, ha visto anche la partecipazione dei parlamentari Arturo Scotto e Chiara Gribaudo.

Obiettivi dell’incontro un primo confronto sulla proposta di legge “Disposizioni in materia di welfare dei professionisti iscritti alla gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle prestazioni di welfare”, alla cui stesura le associazioni hanno cooperato con il Cnel, e più in generale l’avvio di una consuetudine di lavoro e scambio strutturato tra le associazioni e il PD.

Fra i temi trattati l’equo compenso, tutele e welfare, coperture previdenziali e regime contributivo della gestione separata, meccanismi di fiscalità.

La segretaria del PD Elly Schlein ha ribadito la volontà di un dialogo stabile con le associazioni per dare visibilità e voce ai diritti di queste lavoratrici e lavoratori e dignità a una categoria spesso dimenticata o confusa con altre tipologie di lavoratori autonomi.