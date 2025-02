PARLAMENTO EUROPEO * VISITE ISTITUZIONALI: «UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA SARÀ IN VENETO E LOMBARDIA (24-26/2)»

18.28 - sabato 22 febbraio 2025

Delegazione della commissione Industria del Parlamento europeo in missione in Italia Veneto e Lombardia 24-26 febbraio 2025.

Dal 24 al 26 febbraio, una delegazione di eurodeputati della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) del Parlamento europeo, guidata dal presidente Borys Budka (EPP), sarà in missione in Veneto e Lombardia, due delle regioni più rilevanti per il tessuto industriale italiano ed europeo.

Durante la missione, la delegazione incontrerà rappresentanti di Fincantieri a Marghera, Qascom a Bassano del Grappa, RIR – AIR (Aerospace Innovation and Research), Gnutti Carlo S.p.A. a Maclodio, e Arvedi Group a Cremona, aziende chiave nei settori della cantieristica navale, dell’ingegneria aerospaziale, della siderurgia e dell’innovazione industriale. Oltre a valutare lo stato attuale dell’industria manifatturiera, che sta attraversando una fase di consolidamento e selezione delle imprese più performanti, la missione si concentrerà anche sulle potenzialità innovative delle due regioni, sulla loro competitività e sullo sviluppo sostenibile.

NOTA DI CONTESTO

Con rispettivamente di 440 miliardi di euro e 180,2 miliardi di euro nel 2022, Lombardia e Veneto occupano il primo e il terzo posto in Italia per PIL. Entrambe le regioni vantano settori industriali altamente specializzati e competitivi, con una forte base manifatturiera orientata all’export, composta da alcune grandi aziende e numerose PMI. Tra le principali aree di specializzazione figurano ingegneria meccanica, chimica, gomma e plastica, agroalimentare, siderurgia, tessile, carta e cellulosa, automotive, elettronica, moda, arredamento e difesa, produzione di vetro, oro e gioielleria, elettrodomestici e design.

Le più recenti analisi economiche mostrano un settore manifatturiero in contrazione, attualmente attraversato da un processo di riorganizzazione e consolidamento, volto a selezionare le imprese più competitive. Dal punto di vista dell’innovazione, la Lombardia e il Veneto sono considerate innovatori moderati, con punti di forza nelle pubblicazioni scientifiche più citate, collaborazioni pubblico-private, domande di marchio e brevetti ICT e occupazione ad alta intensità di conoscenza (Lombardia), nonché nelle domande di design industriale (Veneto).

La delegazione sarà composta dagli eurodeputati:

BUDKA Borys (EPP) – Presidente

MORATTI Letizia (EPP)

SOLÍS PÉREZ Susana (EPP)

WARBORN Jörgen (EPP)

GORI Giorgio (S&D)

MANIATIS Yannis (S&D)

BORCHIA Paolo (PfE)

SOLIER Diego (ECR)

Membri accompagnatori

SALINI Massimiliano (EPP)

DONAZZAN Elena (ECR) – ITRE

CROSETTO Giovanni (ECR)

CICCIOLI Carlo (ECR)

FIOCCHI Pietro (ECR)

VIVALDINI Mariateresa (ECR)

Programma

24 febbraio

13.30 – 16.20 Visita e incontri presso lo stabilimento Fincantieri, Marghera (VE)

18.00 – 19.45 Visita a Palazzo Ducale e incontri istituzionali, Venezia

25 febbraio

09.00 – 11.25 Visita al MOSE, Venezia

13.00 – 16.00 Incontri al RIR-AIR e Qascom, Bassano del Grappa (VI)

17.40 – 19.30 Incontri presso Gnutti Carlo S.p.A., Maclodio (BS)

26 febbraio

9.15 – 12.00 Incontri ad Arvedi Group, Cremona