PARLAMENTO EUROPEO * SESSIONE PLENARIA STRAORDINARIA: ZELENSKY AI DEPUTATI: « DOBBIAMO PORRE FINE ALLA GUERRA, IN MODO EQUO E GIUSTO»

Zelensky ai deputati: “Dobbiamo porre fine alla guerra in modo equo e giusto”. Il Parlamento ha tenuto una sessione plenaria straordinaria con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a 1000 giorni dall’invasione su vasta scala della Russia.

In apertura di seduta, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha dichiarato che il Parlamento continuerà a stare con l’Ucraina fino a quando non avrà “libertà e vera pace, per tutto il tempo necessario”.

Ha inoltre affermato che la Russia ha lanciato un “assalto brutale, non provocato e illegale all’Ucraina, ma anche all’ordine stabilito”. Il sacrificio del popolo ucraino negli ultimi 1000 giorni non è solo per sé stesso, ma per la libertà e lo stile di vita di ogni europeo, ha aggiunto la Presidente Metsola. “Qualsiasi vera pace deve essere costruita sul principio “niente sull’Ucraina senza l’Ucraina”, ha sottolineato anche la Presidente Metsola al momento della conclusione.

Zelensky: “Possiamo sicuramente spingere la Russia verso una pace giusta.”

Nel suo discorso, il presidente Zelensky ha ringraziato l’UE per il suo costante sostegno e ha affermato che l’Ucraina, tutta l’Europa e i partner in America e nel mondo sono riusciti non solo a “impedire a Putin di prendere l’Ucraina”, ma anche a difendere la libertà di tutte le nazioni europee. “Putin rimane più piccolo della forza unita dell’Europa. Vi esorto a non dimenticarlo e a non dimenticare quanto l’Europa sia in grado di realizzare. Possiamo sicuramente spingere la Russia verso una pace giusta. La pace è ciò che desideriamo di più”, ha aggiunto.

Pur ringraziando i suoi partner per il loro sostegno alla formula di pace dell’Ucraina, un’iniziativa guidata dall’Ucraina per giungere a una giusta conclusione della guerra, il presidente Zelensky ha sottolineato che la guerra della Russia deve essere oggetto di sanzioni severe, in particolare contro le cosiddette “flotte ombra” che trasportano petrolio greggio e prodotti petroliferi. “Putin può uccidere finché queste petroliere operano”, ha affermato, per poi aggiungere: “Sapete molto bene che Putin non dà valore alle persone o alle regole, ma solo al denaro e al potere. Queste sono le cose che dobbiamo togliergli per ripristinare la pace.”

Il presidente Zelensky ha concluso dicendo: “Nessuno può godere di un’acqua calma in mezzo alla tempesta. Dobbiamo fare tutto il possibile per porre fine a questa guerra in modo equo e giusto. 1000 giorni di guerra sono una grande sfida. Dobbiamo fare del prossimo anno l’anno della pace.”

Intervento degli oratori dei gruppi politici

La maggioranza dei leader dei gruppi politici ha ribadito il proprio fermo sostegno all’Ucraina, invitando la leadership dell’UE a fornire al Paese le armi necessarie per vincere la guerra, compresi i sistemi di difesa aerea, i missili a lungo raggio, i carri armati e i droni. Alla luce delle recenti elezioni negli Stati Uniti, i deputati hanno affermato che l’Europa deve rimanere unita e assumersi maggiori responsabilità, continuando a fornire aiuti finanziari e umanitari. Diversi leader dei gruppi hanno poi ribadito il loro sostegno alle aspirazioni di adesione dell’Ucraina all’UE e alla NATO, nonché alla creazione di un vero pilastro europeo della difesa. Hanno sottolineato che l’Europa continuerà a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario, con tutto ciò che è necessario.

Al termine della sessione, la Presidente Metsola ha annunciato che la bandiera ucraina sventolerà accanto a quella dell’UE negli edifici del Parlamento a Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo.