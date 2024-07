PARLAMENTO EUROPEO * NOMINE: «ROBERTA METSOLA RIELETTA PRESIDENTE AL PRIMO TURNO, CON 562 VOTI»

13.13 - martedì 16 luglio 2024

Roberta Metsola rieletta Presidente del Parlamento europeo. Martedì, i deputati hanno rieletto Roberta Metsola Presidente del Parlamento europeo fino al 2027, al primo turno con 562 voti. Roberta Metsola ha ottenuto l’elezione al primo turno di votazioni, dove ha ricevuto la maggioranza assoluta di 562 voti, effettuati a scrutinio segreto per due candidate alla presidenza. Metsola continuerà a guidare il Parlamento per i primi due anni e mezzo della decima legislatura.

Risultati delle votazioni

1.Roberta Metsola (PPE, MT) 562 voti a favore

2. Irene Montero (La Sinistra, ES) 61 voti a favore

Totale voti espressi: 699

Schede bianche o non valide: 76

Voti validi: 623

Maggioranza richiesta: 312

Chi è Roberta Metsola

Nata a Malta nel 1979, Roberta Metsola è deputata dal 2013. È stata eletta prima vicepresidente nel novembre 2020 ed è stata Presidente ad interim del Parlamento dopo la morte del Presidente Sassoli, avvenuta l’11 gennaio 2022. Il 18 gennaio 2022 è stata eletta Presidente per la seconda metà della IX legislatura. È la terza donna presidente del Parlamento europeo, dopo Simone Veil (1979-1982) e Nicole Fontaine (1999-2002).

Rivolgendosi alla Camera dopo la sua elezione, la Presidente Metsola ha dichiarato: “Insieme, dobbiamo difendere la politica della speranza, il sogno dell’Europa. Voglio che i cittadini ritrovino la convinzione e l’entusiasmo per il nostro progetto. La convinzione nel rendere il nostro spazio comune più sicuro, più giusto e più equo. La convinzione che insieme siamo più forti e migliori. La convinzione che la nostra sia un’Europa per tutti”.

La Presidente Metsola terrà una conferenza stampa oggi intorno alle 13.00, nella sala Daphne Caruana Galizia a Strasburgo (disponibile anche via streaming).

Presentazioni delle candidate prima della votazione

Le due candidate hanno tenuto un breve discorso prima del primo turno di votazione, che è possibile rivedere qui.

I poteri della Presidenza del Parlamento

Il Presidente gode di un’ampia gamma di poteri esecutivi e rappresentativi previsti dal regolamento. Oltre a tali funzioni, l’autorità del Presidente si estende a “tutti i poteri necessari per presiedere ai lavori del Parlamento e per garantirne il corretto svolgimento”.

L’articolo 14 del trattato sull’Unione europea stabilisce che il Parlamento elegge il suo presidente tra i suoi membri. Dalle prime elezioni europee (suffragio universale) del 1979, ogni presidente è in carica per un periodo rinnovabile di due anni e mezzo. Ciò significa che possono esserci due presidenti in ogni legislatura. Dalla creazione del Parlamento, nel 1952, si sono alternati 31 Presidenti, di cui 17 a partire dal 1979.