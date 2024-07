PARLAMENTO EUROPEO * NOMINE: “ELETTI I NUOVI 14 VICEPRESIDENTI, PER L’ITALIA PICIERNO E SBERNA”

20.14 - martedì 16 luglio 2024

I deputati hanno eletto i 14 vicepresidenti per la prima metà della nuova legislatura.

Martedì, in una votazione a scrutinio segreto cartaceo, sono stati eletti 11 vicepresidenti al primo turno di votazione e 3 al secondo.

I vicepresidenti del Parlamento per la prima metà della decima legislatura sono indicati di seguito in ordine di precedenza, stabilito secondo l’ordine in cui sono stati eletti:

Sabine Verheyen (PPE, Germania)

Ewa Kopacz (PPE, Polonia)

Esteban González Pons (PPE, Spagna)

Katarina Barley (S-D, Germania)

Pina Picierno (S-D, Italia)

Victor Negrescu (S-D, Romania)

Martin Hojsik (Renew, Slovacchia)

Christel Schaldemose (S-D, Danimarca)

Javi López (S-D, Spagna)

Sophie Wilmès (Renew, Belgio)

Nicolae Stefanuta (Verdes/ALEm, Romania)

Roberts Zīle (ECR, Lettonia)

Antonella Sberna (ECR, Italia)

Younous Omarjee (La Sinistra, Francia)

Risultato del primo scrutinio

Deputati votanti: 701

Voti in bianco o non validi: 36

Voti validi espressi: 665

Maggioranza assoluta dei voti espressi necessaria: 333

I vicepresidenti neoeletti (a maggioranza assoluta) sono indicati di seguito nell’ordine in cui sono stati eletti:

Sabine Verheyen (PPE, Germania) – 604

Ewa Kopacz (PPE, Polonia) – 572

Esteban González Pons (PPE, Spagna) – 478

Katarina Barley (S-D, Germania) – 450

Pina Picierno (S-D,Italia) – 405

Victor Negrescu (S-D, Romania) – 394

Martin Hojsik (Renew, Slovacchia) – 393

Christel Schaldemose (S-D, Danimarca) – 378

Javi López (S-D, Spagna) – 377

Sophie Wilmès (Renew, Belgio) – 371

Nicolae Stefanuta (Verdes/ALEm, Romania) – 347

I voti per i restanti candidati sono riportati di seguito:

· Antonella Sberna (ECR, Italia) 323

· Roberts Zīle (ECR, Lettonia) 306

· Younous Omarjee (La Sinistra, Francia) 272

· Klára Dostálová (Patrioti per l’Europa, Cechia) 214

· Fabrice Leggeri (Patrioti per l’Europa, Francia) 209

· Ewa Zajączkowska-Hernik (Europa delle Nazioni Sovrane, Polonia) 102

Risultato del secondo scrutinio

Deputati votanti: 674

Voti in bianco o non validi: 65

Voti validi espressi: 609

Maggioranza assoluta dei voti espressi necessaria: 305

Vicepresidenti eletti:

Roberts Zīle (ECR, Lettonia) 490

Antonella Sberna (ECR, Italia) 314

Younous Omarjee (La Sinistra, Francia) 311

Voti per gli altri candidati:

· Fabrice Leggeri (Patrioti per l’Europa, Francia) 177

· Klára Dostálová (Patrioti per l’Europa, Cechia) 116

· Ewa Zajączkowska-Hernik (Europa delle Nazioni Sovrane, Polonia) 46

Il numero di voti che ciascun candidato eletto riceve e il turno di votazione in cui viene eletto determinano il suo ordine di precedenza. Di seguito è riportata una descrizione dettagliata della procedura, compresi i risultati delle votazioni per ciascun turno.

L’elezione dei cinque questori del Parlamento è prevista per mercoledì.

Ruolo dei vicepresidenti e dei questori

I 14 vicepresidenti e i cinque questori, insieme alla Presidente, costituiscono l’Ufficio di presidenza del Parlamento. L’Ufficio di presidenza stabilisce le norme per il corretto funzionamento del Parlamento. Tra le sue altre funzioni, elabora il progetto preliminare di bilancio del Parlamento e decide in materia amministrativa, di personale e di organizzazione.

Il portafoglio di ciascun vicepresidente o questore comprende le loro responsabilità specifiche in seno all’Ufficio di presidenza, ed è attribuito dal Presidente. Oltre ai loro ruoli in seno all’Ufficio di presidenza, i vicepresidenti possono sostituire la Presidente, anche nel presiedere le discussioni in Aula e nel rappresentare il Parlamento in cerimonie o atti specifici, se necessario. I questori si occupano di questioni amministrative che riguardano direttamente gli stessi deputati e sono membri dell’Ufficio di presidenza a titolo consultivo.

Nell’eleggere i membri dell’Ufficio di presidenza, i gruppi politici mirano a garantire che i vicepresidenti e i questori riflettano in linea di massima le dimensioni dei gruppi e tengano conto dei risultati delle votazioni per l’elezione della Presidente.

Regole elettorali

Il regolamento del Parlamento stabilisce le modalità di elezione dei membri dell’Ufficio di presidenza. Come per l’elezione del Presidente, le candidature sono presentate da un gruppo politico o da un gruppo di deputati che raggiungono la soglia minima (1/20 dei deputati).

I vicepresidenti sono eletti a scrutinio unico, a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se il numero dei candidati idonei è inferiore a 14, si procede a una seconda votazione per i seggi rimanenti, alle stesse regole. Nel caso in cui si renda necessaria una terza votazione, è sufficiente una maggioranza relativa. I vicepresidenti hanno la precedenza nell’ordine in cui sono eletti e, in caso di parità, per età. Se votati per acclamazione, un voto a scrutinio segreto determina l’ordine di precedenza.

L’elezione dei questori segue la stessa procedura seguita per l’elezione dei vicepresidenti.