PARLAMENTO EUROPEO * “I MILLE VOLTI DELLA VIOLENZA DI GENERE“: «ROMA, 25 NOVEMBRE – DIRETTA STREAMING (10.00 – 13.00)»

17.34 - venerdì 22 novembre 2024

I MILLE VOLTI DELLA VIOLENZA DI GENERE. 25 novembre 2024 – dalle 10:00 alle 13:00. Esperienza Europa-David Sassoli, Piazza Venezia 6c Roma. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia e curato e moderato dall’ autrice e conduttrice tv Metis Di Meo, ospiterà enti, associazioni, attivisti, giornalisti e studenti che si confronteranno su diversi aspetti della violenza di genere.

Metis Di Meo darà voce ad esperti e testimoni che analizzeranno la situazione in Italia e in Europa, facendo un excursus sui vari generi di violenza fisica, psicologica, sociale, economica, lavorativa e sociale. Dalla violenza del partner in situazioni di intimità (maltrattamenti, abusi psicologici, stupri coniugali, femminicidio) alle violenze e molestie sessuali (stupro, atti sessuali forzati, avance sessuali indesiderate, abusi sessuali su minori, matrimonio forzato, molestie di strada, stalking, molestie informatiche) fino ai delicati temi della schiavitù, dello sfruttamento sessuale e della mutilazione genitale femminile.

L’incontro sarà aperto dalle Vicepresidenti del Parlamento europeo Pina Picierno (video messaggio) e Antonella Sberna e dall’europarlamentare Giusi Princi, PPE-FI. I saluti iniziali saranno di Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia. L’evento, aperto al pubblico, potrà essere seguito anche in streaming sul canale YouTube del Parlamento Europeo in Italia.