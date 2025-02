PARLAMENTO EUROPEO * “EUROPA EXPRESS“: «IN VIAGGIO DA MILANO A STRASBURGO CON CATERPILLAR, DI RAI RADIO 2»

17.12 - venerdì 7 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

In viaggio da Milano a Strasburgo con Caterpillar. L’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e la trasmissione radiofonica Caterpillar di RAI Radio 2 lanciano Europa Express. A partire dal 10 febbraio, si discuterà di Europa a bordo di un mini-van in viaggio dal centro di Produzione RAI di Milano verso la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Lo faranno ogni mese due eurodeputati italiani insieme ai conduttori del programma e altri ospiti. Durante il viaggio ci saranno collegamenti con i programmi di Rai Radio2, e si terminerà, dalle 18, con la diretta di Caterpillar dagli studi radio del Parlamento europeo. Lo scopo del progetto è duplice: promuovere i viaggi collettivi per ridurne l’impatto ambientale e far conoscere al pubblico radiofonico le attività dei parlamentari attraverso il format del road trip!

Il primo viaggio in van vedrà la partecipazione mattutina degli eurodeputati Pierfrancesco Maran (S&D) e Isabella Tovaglieri (PfE). Nella puntata di Caterpillar, fra gli altri ospiti, interverranno le Vicepresidenti del Parlamento europeo Pina Picierno e Antonella Sberna, l’eurodeputato e presidente della Delegazione all’Assemblea parlamentare Euronest Sergey Lagodinsky (Verdi) e il direttore generale delle Politiche esterne dell’Unione nell’Unità Euromed e Medio Oriente Pietro Ducci, nonché un interprete che spiegherà agli ascoltatori la routine di un lavoro tanto difficile quanto poco conosciuto. Coinvolte nella puntata anche delle scuole italiane in visita a Strasburgo e membri della società civile.

La puntata darà spazio alla discussione dei temi prioritari della plenaria, permettendo agli ascoltatori di entrare nel cuore dell’attualità europea. Tra i temi, anche l’imminente campagna M’illumino di meno, Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili promossa da Rai Radio2 che anche quest’anno ha ricevuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo. La puntata sarà anche l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte della promozione di una Giornata Europea dedicata alla sostenibilità presentata da alcuni membri della Commissione ENVI in appoggio alla celebre campagna radiofonica.