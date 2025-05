PARLAMENTO EUROPEO * 75MO ANNIVERSARIO DICHIARAZIONE SCHUMAN: «L’UE SOSTIENE L’UCRAINA, NELLA RICERCA DI UNA PACE GIUSTA E DURATURA»

16.32 - venerdì 9 maggio 2025

Dichiarazione per il 75º anniversario della dichiarazione Schuman. I Presidenti del Parlamento, del Consiglio europeo e della Commissione europea rilasciano una dichiarazione congiunta per celebrare il 75º anniversario della dichiarazione Schuman.

Oggi, a Lussemburgo, luogo di nascita di Robert Schuman, celebriamo la storica dichiarazione del 9 maggio 1950, che ha gettato le basi dell’Unione europea come la conosciamo oggi.

Settantacinque anni fa, in un continente che emergeva dalle devastazioni della Seconda guerra mondiale, alcuni leader visionari decisero di mettere in comune la produzione e i mercati del carbone e dell’acciaio per garantire una pace duratura in Europa. Il loro impegno – al contempo semplice e rivoluzionario – per sostituire alla rivalità storica una sovranità condivisa attraverso l’integrazione economica e politica, ha spianato la strada a un’era di prosperità, pace, democrazia, solidarietà e cooperazione in Europa.

Nel corso del tempo, sempre più paesi hanno deciso di aderire a un progetto europeo comune, a testimonianza dell’attrattiva dei valori condivisi, della democrazia e dell’unità tra i popoli del nostro continente.

Oggi il nostro lavoro a favore della pace in Europa, l’essenza stessa della dichiarazione Schuman, è lungi dall’essere terminato. L’Europa si trova, ancora una volta, a dover affrontare sfide impervie. L’aggressione della Russia all’Ucraina ha portato la guerra sulla soglia delle nostre case. A livello mondiale si registra un aumento delle tensioni. I cambiamenti climatici hanno un impatto negativo sulla vita di milioni di persone in Europa e nel mondo.

Oggi ribadiamo il profondo impegno a favore di un progetto europeo che unisca i nostri popoli e dell’allargamento in quanto migliore investimento geopolitico dell’Unione europea. A tal fine stiamo moltiplicando i nostri sforzi per garantire una prosperità economica costante, una maggiore competitività economica e un progresso sociale per i cittadini europei. Stiamo adottando misure senza precedenti per rafforzare la nostra sicurezza e difesa e la nostra autonomia strategica. Siamo determinati a difendere un ordine internazionale basato sulle regole, a rafforzare il multilateralismo e ad agire come partner globale affidabile.

L’Europa è padrona del proprio destino e sostiene l’Ucraina in tutti i suoi sforzi verso una pace giusta e duratura. Lo spirito della dichiarazione Schuman è più vivo che mai e continuerà a guidarci in un percorso che ci vedrà unire le forze per garantire la pace, la prosperità, la solidarietà e la cooperazione in Europa.