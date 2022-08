PARLAMENTARI LEGA – TRENTINO * SICUREZZA: « CONTRASTO TRUFFE ANZIANI, IL MINISTERO DELL’INTERNO HA DESTINATO A TRENTO UN CONTRIBUTO DI 17 MILA 420 EURO ED A BOLZANO 17 MILA 249 EURO »

11.14 - mercoledì 03 agosto 2022

Sicurezza, Lega: 34mila euro in Trentino Alto Adige per contrasto truffe anziani. “Il Ministero dell’Interno ha destinato in Trentino Alto Adige oltre 34mila euro per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani. In particolare a Trento andrà un contributo di 17.420,34 euro, a Bolzano 17.249,64.

Un impegno finanziario reso possibile dal lavoro di Matteo Salvini e del sottosegretario Nicola Molteni, anche ricorrendo alle risorse del Fondo unico giustizia provenienti da confische e sequestri nei confronti di organizzazioni criminali. Un ulteriore passo avanti a sostegno degli anziani, per la Lega una promessa mantenuta”.

Lo dicono in una nota i parlamentari della Lega del Trentino Alto Adige Diego Binelli, Vanessa Cattoi, Martina Loss, Filippo Maturi, Mauro Sutto, Elena Testor.