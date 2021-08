PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA E LAV * #ALLTOGETHER: « IL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LA CONVIVENZA PACIFICA FRA ORSO E UOMO, APPUNTAMENTO IN VAL RENDENA IL 22 AGOSTO ALLE 11.30 »

#AllTogether: domenica l’incontro di PNAB e LAV con il Consorzio turistico pro loco val Rendena per ampliare la collaborazione sul fronte dell’informazione.

Prosegue il progetto di educazione ambientale #AllTogether di Parco Naturale Adamello Brenta e LAV–Lega Anti Vivisezione, che ha tra i suoi obiettivi la convivenza pacifica fra orso e uomo, diffondendo informazione puntuale e “mirata” tanto ai turisti quanto alla popolazione residente. Domenica – 22 agosto, alle ore 11.30, nella sede del Parco Naturale Adamello Brenta, a Strembo, in Val Rendena – il presidente del Parco, Walter Ferrazza, e il responsabile nazionale dell’area Animali Selvatici della LAV, Massimo Vitturi, incontreranno Mauro Collini, presidente del Consorzio turistico pro loco val Rendena, a cui consegneranno alcune migliaia di tovagliette in carta che richiamano alla convivenza con l’orso e gli altri animali selvatici.

Le tovagliette, dotate di un QR-code che riporta a una pagina web informativa, vogliono ricordare ai clienti degli esercizi di ristorazione che sono spesso le azioni dell’uomo a determinare le reazioni degli orsi, ribadendo la necessità di adottare comportamenti responsabili in un territorio come quello del Parco. Grazie al Consorzio, le tovagliette saranno distribuite in maniera capillare a tutti i soggetti che aderiscono all’associazione, raggiungendo quindi, con il loro invito alla “buona convivenza”, molti cittadini e turisti.