PAOLO PICCOLI * GRUPPO ‘TRENTO AL CENTRO’: “ LA DERIVA DEL PATT IN CONTRASTO CON IL PATTO SANCITO PER L’ELEZIONE DI IANESELLI, CON I VALORI DELLA DESTRA NULLA DA SPARTIRE “

15.27 - martedì 21 febbraio 2023

“La costituzione del gruppo “Trento al centro” in Consiglio comunale è una risposta politica ad un fatto politico. La deriva a destra del Patt si pone in contrasto con il patto che era stato sancito per l’elezione di Franco Ianeselli in un quadro che con i valori della destra non ha nulla a che spartire.

I due consiglieri comunali eletti col Patt Stanchina e Pedrotti non ritengono di tradire il mandato avuto dal proprio partito e dagli elettori.

Si è pertanto deciso di dare un segnale di ricomposizione, costituendo un nuovo gruppo consiliare che faccia riferimento all’area della lealtà autonomista e all’area popolare, che nulla hanno a che fare con quella centralista e populista.

E ciò al fine di garantire la prosecuzione dell’esperienza iniziata nel 2020, approfittando anche per consolidare la maggioranza con l’ingresso del consigliere Carli.

Il nome del gruppo sottolinea l’impegno comune per la città ed anche la collocazione politica del gruppo stesso. Come abbiamo detto, si tratta di un gruppo aperto anche a nuove adesioni, nella convinzione che la strada da percorrere sia quella di unire i valori comuni, lasciando da parte ogni futile motivo di divisione”.

*

Paolo Piccoli

Trento