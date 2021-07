PAOLI (LEGA) * SICUREZZA: « APPROVATO MIO ODG PER IL COMPLETAMENTO DELLA ROTATORIA SULLA SS421 IN PROSSIMITÀ DEL LAGO DI TENNO »

Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione di una mia proposta di ordine del giorno che attiene i lavori di completamento della rotatoria sulla SS421 in corrispondenza del comune di Tenno, opera attesa da anni e fondamentale per garantire la sicurezza del tracciato e la vivibilità del territorio. Non si deve infatti dimenticare che in un contesto montano e rurale la presenza di infrastrutture viarie è resa indispensabile per prevenire o rallentare l’abbandono delle valli e sostenere l’afflusso turistico.

L’atto approvato ha quindi impegnato la Giunta a reperire le risorse necessarie per il completamento della nuova rotatoria di Tenno in corrispondenza dell’intersezione tra la SS421 e la SP37. Si deve infatti sottolineare che questa importante località turistica dell’Alto Garda negli ultimi anni è stata letteralmente presa d’assalto da bagnanti, escursionisti, vacanzieri di ogni tipo, tanto che la SS421 è diventata una delle strade più frequentate della nostra provincia: l’opera in questione non è quindi solo una rotatoria – pur fondamentale – ma rappresenta il biglietto da visita del lago di Tenno per i turisti, nonché un importante intervento per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

Con questo documento la Provincia riconosce finalmente la strategicità dell’arteria, sostenendo il turismo e tutelando la sicurezza dei cittadini.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino, Denis Paoli.