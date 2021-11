PAOLI (LEGA) * MOBILITÀ SOSTENIBILE: « TRATTA FERROVIARIA VALSUGANA, APPROVATO IN TERZA COMMISSIONE PAT IL SOPRALLUOGO PER VALUTARE I TRENI A “EMISSIONI ZERO” »

Considerate le intenzioni della Giunta Fugatti di perseguire un approccio ad una mobilità più sostenibile in Trentino, quindi ad esempio il processo di rinnovamento della tratta ferroviaria della Valsugana, la Terza Commissione della PAT – competente in materia di mobilità, energia e ambiente – si è recata martedì 21 settembre a Pistoia con sette consiglieri provinciali per effettuare un sopralluogo allo stabilimento Hitachi Rail, industria multinazionale giapponese specializzata nella mobilità ferroviaria sostenibile, in particolare treni elettrici a batteria.

Il consigliere Paoli, in qualità di componente della commissione, ha chiesto di poter programmare, ai sensi del regolamento interno, una visita presso lo stabilimento di produzione Alstom a Savigliano (Torino), leader nel settore della produzione di treni passeggeri alimentati da celle a combustibile a idrogeno, che producono energia elettrica per la trazione.

Questa tipologia di treni a zero emissioni è dotata di un basso livello di rumorosità, in quanto lo scarico è costituito da solo vapore e acqua condensata. Si ritiene che la visita possa essere utile per approfondire i diversi elementi innovativi (conversione di energia pulita, stoccaggio flessibile dell’energia nelle batterie e gestione intelligente della potenza di trazione e dell’energia disponibile), utili per nuove soluzioni in funzione di una mobilità generale e sostenibile che garantisce al tempo stesso alti livelli di prestazione.

Gli obiettivi del sopralluogo sono quindi quelli di approfondire la conoscenza dei treni e delle soluzioni tecnologicamente più innovative ed ecosostenibili per la mobilità su rotaia in vista dell’elettrificazione della ferrovia della Valsugana, ultima linea diesel rimasta. Il rinnovo della tratta è già previsto dalla Provincia e se ne auspica il completamento prima delle Olimpiadi invernali del 2026, grazie al finanziamento di 59 milioni di euro messi a disposizione da RFI (Rete Ferroviaria Italia).

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Denis Paoli