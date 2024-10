PALAZZO TRENTINI * VISITE ISTITUZIONALI: «IL PRESIDENTE SOINI RICEVE IL NUOVO QUESTORE DI TRENTO, DOTTOR FABRIZIO MANCINI»

12.24 - giovedì 3 ottobre 2024

Una stretta di mano di benvenuto. Se la sono scambiata stamane a Palazzo Trentini il Presidente del Consiglio provinciale di Trento Claudio Soini e il nuovo questore Fabrizio Mancini recentemente insediato a capo della Polizia di Stato in Trentino.

Nato a Roma, legato all’Abruzzo, terra in cui ha vissuto a lungo e che ama particolarmente, Mancini ha preso il posto dell’ex questore Improta con il quale aveva già collaborato a Roma all’Ufficio Immigrazione.

Numerosi gli spunti emersi dalla chiacchierata dopo una premessa del Presidente sul ruolo e il funzionamento dell’assemblea legislativa.

Soini ha ricordato il recente incontro istituzionale in Sala Depero in cui l’ex prefetto Santarelli parlava del pericolo di infiltrazioni mafiose nel nostro territorio e di come si tratti di un fenomeno silenzioso, ma tuttavia insidioso. Si è accennato al tema della sicurezza, sopratutto a Trento, con riferimento ai casi di criminalità recentemente descritti dalla stampa. Infine, è stata toccata la problematica tutt’altro che banale della convivenza con l’orso, molto sentita, sopratutto nelle valli.

In chiusura il Presidente ha dato la disponibilità delle istituzioni al dialogo e alla collaborazione nel prezioso, delicato compito che il responsabile della sicurezza sarà impegnato a svolgere.