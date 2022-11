PALAZZO GHIGI * STERMINIO DI HOLODOMOR: MELONI, « IL PENSIERO VA AI MILIONI DI UCRAINI PRIVATI IN PIENO INVERNO DI ELETTRICITÀ »

10.42 - sabato 26 novembre 2022

Nel giorno della ricorrenza dei 90 anni del Holodomor, lo sterminio per fame di milioni di ucraini voluto dal regime sovietico di Stalin, il pensiero va ai milioni di ucraini, in gran parte anziani e bambini, privati in pieno inverno di elettricità, acqua e riscaldamento dai bombardamenti russi che si accaniscono volutamente sulle infrastrutture civili. Azioni inaccettabili e in violazione del diritto internazionale che rafforzano la convinzione di sostenere il popolo ucraino nella sua battaglia per la libertà e la sopravvivenza.