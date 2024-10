PALAZZO CHIGI * TELEFONATA MELONI-KAIS SAIED: «RAFFORZATO IL PARTENARIATO TRA ROMA E TUNISI, FOCUS SU COOPERAZIONE MIGRATORIA»

17.26 - martedì 22 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica di Tunisia, Kais Saied. Il colloquio, avvenuto all’indomani della cerimonia di giuramento del Presidente Saied per il suo nuovo mandato alla guida della Tunisia, ha costituito l’occasione per riaffermare la comune volontà di rafforzare il partenariato tra Roma e Tunisi e quello con l’Unione Europea.

In tale quadro, i due leader hanno discusso dei progetti concreti identificati nella cornice del Piano Mattei per l’Africa e della cooperazione migratoria, confermando la comune volontà di procedere all’organizzazione in Tunisia della seconda conferenza del Processo di Roma nel corso del prossimo anno.