PALAZZO CHIGI * RUSSIA: «PIÙ INTERESSATA AD AUMENTARE LA FEROCIA DEI SUOI ATTACCHI CONTRO L’UCRAINA, CHE ALLA CONCLUSIONE DELLE OSTILITÀ»

13.54 - domenica 7 settembre 2025

Dichiarazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La Russia sembra più interessata ad aumentare la ferocia dei suoi attacchi contro l’Ucraina che a un percorso negoziale per la conclusione delle ostilità.

Nell’essere vicina al popolo ucraino, l’Italia, assieme ai partner occidentali, continuerà a fare la sua parte perché le ragioni di una pace giusta e duratura possano prevalere su quelle dell’aggressione indiscriminata”.

 

 

