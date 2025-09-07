PALAZZO CHIGI * RUSSIA: «PIÙ INTERESSATA AD AUMENTARE LA FEROCIA DEI SUOI ATTACCHI CONTRO L’UCRAINA, CHE ALLA CONCLUSIONE DELLE OSTILITÀ»

13.54 - domenica 7 settembre 2025
Dichiarazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
La Russia sembra più interessata ad aumentare la ferocia dei suoi attacchi contro l’Ucraina che a un percorso negoziale per la conclusione delle ostilità.
Nell’essere vicina al popolo ucraino, l’Italia, assieme ai partner occidentali, continuerà a fare la sua parte perché le ragioni di una pace giusta e duratura possano prevalere su quelle dell’aggressione indiscriminata”.
