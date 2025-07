PALAZZO CHIGI * PRESIDENTE MELONI: «AUGURI A SAMI MODIANO PER I SUOI 95 ANNI, MISSIONARIO DELLA MEMORIA DELLA SHOAH»

16.16 - venerdì 18 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

*Dichiarazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni*

Desidero rivolgere i miei più sentiti e affettuosi auguri a Sami Modiano nel giorno del suo novantacinquesimo compleanno. Ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente e di apprezzare un uomo straordinario, a cui l’intera comunità nazionale deve molto. Un missionario della memoria della Shoah, che non smetteremo mai di ringraziare per la sua generosa e insostituibile testimonianza e per l’instancabile impegno contro l’antisemitismo. A ‘Sami’ la profonda riconoscenza mia personale e di tutto il Governo. E un abbraccio a sua moglie Selma, che è al suo fianco con affetto e amore.