PALAZZO CHIGI * OTTAVO ANNIVERSARIO TERREMOTO AMATRICE: MELONI, «HO RINNOVATO AL SINDACO L’IMPEGNO PER LA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI»

18.54 - mercoledì 28 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi. Nel corso dell’incontro, a pochi giorni dall’ottavo anniversario del terremoto del Centro Italia, il Presidente Meloni ha rinnovato al primo cittadino l’impegno del Governo per completare la ricostruzione e per restituire sicurezza e sviluppo ai territori colpiti dal sisma. Il Presidente del Consiglio ha ribadito che la rinascita economica e sociale dell’Appennino centrale è una priorità assoluta dell’Esecutivo e che il contributo dei Sindaci e delle Istituzioni locali è imprescindibile per raggiungere quest’obiettivo.

Il Sindaco Cortellesi ha ringraziato il Presidente Meloni per aver risposto velocemente alla richiesta di incontro, per il toccante messaggio rivolto in occasione dell’anniversario del 24 agosto 2016 e per l’impegno profuso dal Governo. Il primo cittadino di Amatrice ha, inoltre, illustrato una serie di proposte per sostenere la ricostruzione e lo sviluppo del territorio.