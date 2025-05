PALAZZO CHIGI * MERZ: MELONI, «CONGRATULAZIONI AL CANCELLIERE TEDESCO PER LA SUA ELEZIONE, RAGGIUNGEREMO INSIEME RISULTATI A LIVELLO UE – G7 – NATO»

17.30 - martedì 6 maggio 2025

Congratulazioni a Friedrich Merz per la sua elezione a Cancelliere federale tedesco.

La collaborazione tra Italia e Germania è fondamentale per affrontare le sfide che caratterizzano l’attuale contesto internazionale. Sono certa che sapremo raggiungere insieme risultati importanti non solo a livello bilaterale ma anche a livello UE, G7 e NATO e sui principali dossier internazionali.

Credo in particolare che Germania e Italia, le due più importanti economie manifatturiere d’Europa, possano fare la differenza per il rilancio della competitività, in particolare del settore automobilistico, così come per la costruzione di partenariati paritari con l’Africa e per il contrasto all’immigrazione irregolare.