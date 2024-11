PALAZZO CHIGI * LIBANO: PREMIER MELONI, «NUOVI ATTACCHI QUARTIER GENERALE ITALIANO UNIFIL, SOLIDARIETÀ MIA E DEL GOVERNO AI FERITI»

14.45 - venerdì 22 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Dichiarazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni . Apprendo con profonda indignazione e preoccupazione la notizia dei nuovi attacchi subiti dal quartier generale italiano di UNIFIL nel sud del Libano, che hanno causato anche il ferimento di alcuni nostri militari impegnati in missione di pace. Desidero esprimere la solidarietà e la vicinanza mia e del Governo ai feriti, alle loro famiglie e sincera gratitudine per l’attività svolta quotidianamente da tutto il contingente italiano in Libano.

Ribadisco ancora una volta che tali attacchi sono inaccettabili e rinnovo il mio appello affinché le parti sul terreno garantiscano, in ogni momento, la sicurezza dei soldati di UNIFIL e collaborino per individuare in tempi brevi i responsabili”. Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.