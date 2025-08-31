Popular tags: featured 20
PALAZZO CHIGI * ITALIA – FRANCIA: MELONI, “ STUPISCONO LE AFFERMAZIONI, INFONDATE DEL PRIMO MINISTRO BAYROU, SECONDO LE QUALI L’ITALIA STAREBBE FACENDO ‘DUMPING FISCALE’ “

20.49 - domenica 31 agosto 2025

Stupiscono le affermazioni, totalmente infondate, del primo ministro francese Francois Bayrou, secondo le quali l’Italia starebbe facendo “dumping fiscale”, penalizzando la Francia. L’economia italiana è attrattiva e va meglio di altre grazie alla stabilità e credibilità della nostra Nazione.

L’Italia non applica politiche di immotivato favore fiscale per attrarre aziende europee e, con questo Governo, ha addirittura raddoppiato l’onere fiscale forfettario in vigore dal 2016 a carico delle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia.

L’Italia è piuttosto, da molti anni, penalizzata dai cosiddetti “paradisi fiscali europei”, che sottraggono alle nostre casse pubbliche ingenti risorse.

Confidiamo che, dopo queste affermazioni del suo primo ministro, la Francia voglia finalmente unirsi all’Italia per intervenire in sede di Unione Europea contro quegli Stati membri che applicano da sempre un sistematico dumping fiscale, con la compiacenza di alcuni Stati europei.

