PALAZZO CHIGI * INCONTRO MELONI – CRISTOFORETTI: « CON GRANDE CORAGGIO SAMANTHA HA SAPUTO RAPPRESENTARCI AL MEGLIO, NELLE MISSIONI SPAZIALI »

13.14 - mercoledì 21 giugno 2023

Un vero piacere incontrare Samantha Cristoforetti, prima donna italiana ed europea a ricoprire il delicato ruolo di Comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Con grande determinazione e coraggio ha saputo rappresentarci al meglio nelle missioni spaziali. Grazie per i risultati ottenuti e per tutti quelli che otterremo in futuro in ambito scientifico. Per l’Italia e per il mondo intero.