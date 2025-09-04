Popular tags: featured 20
PALAZZO CHIGI * INCONTRO CON PRESIDENTE REPUBBLICA POLACCA: «MELONI E NAWROCKI RIBADISCONO IL SOSTEGNO COMUNE PER LA PACE IN UCRAINA, E LA STABILIZZAZIONE DEL MEDIO ORIENTE»

19.34 - giovedì 4 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica polacca Karol Nawrocki.

Nel congratularsi con il Presidente polacco per l’assunzione del suo nuovo incarico, i due Leader hanno condiviso l’eccellente stato delle relazioni bilaterali e le posizioni assunte con riferimento ai principali dossier dell’attualità internazionale.

In particolare, la discussione ha permesso di ribadire il comune sostegno agli sforzi per il raggiungimento di una pace giusta e duratura in Ucraina e il costante impegno per la stabilizzazione del Medio Oriente alla luce dei recenti sviluppi.

