PALAZZO CHIGI * INCONTRI ISTITUZIONALI: «IL PREMIER MELONI HA RICEVUTO IL RE DEL BAHREIN, FOCUS SU MEDIO ORIENTE E RELAZIONI BILATERALI»

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Re del Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, in Italia in visita privata.

Nel corso dell’incontro, i due leader si sono confrontati sulla situazione in Medio Oriente e in particolare degli sforzi comuni per giungere a un cessate il fuoco a Gaza. Il confronto ha anche fornito l’occasione al Presidente Meloni di congratularsi per l’elezione del Bahrein quale membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il mandato 2026-28.

Il colloquio ha infine permesso di affrontare il tema delle relazioni bilaterali, a partire dalla collaborazione economica, anche in vista della visita a Roma che il Principe Ereditario e Primo Ministro del Bahrein effettuerà il prossimo mese di settembre e delle intese che verranno concluse in quell’occasione.