PALAZZO CHIGI * GIORDANIA / INCONTRO MELONI-RE ABDULLAH II: «FOCUS SU SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE E RILASCIO OSTAGGI ISRAELIANI»

12.58 - venerdì 18 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata in visita in Giordania dove è stata ricevuta da Re Abdullah II di Giordania. I due leader hanno discusso della situazione in Medio Oriente e degli sforzi comuni per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani in linea con la risoluzione 2735, ribadendo la necessità di un processo politico che conduca alla soluzione dei due Stati.

Il Presidente Meloni ha espresso l’apprezzamento italiano per il ruolo svolto dalla Giordania nella consegna dell’assistenza umanitaria a Gaza, incluso nel quadro dell’iniziativa “Food for Gaza”, e ha discusso con il sovrano l’iniziativa “Gaza humanitarian gateway”, promossa da Re Abdullah per rafforzare l’accesso umanitario nella Striscia, di cui ha condiviso contenuti e urgenza.

Ricordando l’incontro sulla crisi dei rifugiati siriani promosso dall’Italia a margine del Vertice MED-9 dello scorso 11 ottobre, cui avevano partecipato, oltre allo stesso sovrano hashemita, anche il Presidente cipriota Christodoulides e il Presidente della Commissione europea von der Leyen, i due leader hanno concordato di continuare a lavorare in stretto coordinamento per promuovere risposte efficaci e concrete a questa drammatica emergenza.